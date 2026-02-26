倪嘉雯視佘詩曼為奮鬥目標 馬年渴望做打女丨獨家

入行五年的倪嘉雯（Carmen）在《萬千星輝頒獎典禮2025》中奪得「最佳女新人」，她形容這個獎項是一種鼓勵，鞭策她做得更好。踏入馬年，一向乖乖女的她目標想做打女和拍古裝劇，讓觀眾看到一個不一樣的倪嘉雯。撰文︰霍淇、攝影︰譚志光 Hair: Hugo Poon @PRIVATE i salon Wardrobe: I.T Group 場地：Mini Hotel

倪嘉雯每逢農曆年會跟足傳統買新衫新內衣，她頗迷信，全部都要紅色，取其鴻運當頭的意思，而在年廿八大掃除「洗邋遢」，並一定會去行花市，到花市繞個圈，就像行大運一樣。倪嘉雯指新年最難忘的就是回杭州探親，她有很多親戚，家鄉又有大量美食，再加上當地落雪，非常有過年的感覺。

倪嘉雯工作漸多，被視為可造之材。

她想拍打戲或古裝劇。

倪嘉雯定下目標，繼續進修戲劇課程及再上唱歌班。

佘詩曼是倪嘉雯的偶像，也視為奮鬥目標。

倪嘉雯大鄉里出城

倪嘉雯入行後演過多套劇集包括《新聞女王2》、《愛‧回家之開心速遞》、《反黑英雄》、《十八年後的終極告白 2.0》等，亦擔任兒童節目主持。默默耕耘五年，終在台慶頒獎禮奪「最佳女新人」，她感謝各界投票支持，而事前真的沒有想過能奪獎，「我是第一次去到澳門參加頒獎禮，當時就好像大鄉里出城一樣，原來可以坐靚車去行紅地毯，嘩！整件事很新鮮，像是旅客去觀光般，得獎那一刻我真的很愕然。」

倪嘉雯感激阿佘教導

而更開心的是她可以與「Man姐」佘詩曼一起得獎，「我很喜歡她，她是我的偶像，也是我的目標。」倪嘉雯指拍《新聞女王》時，阿佘很關心和照顧大家，到拍第二輯時，也感受到她樂意教導一班後輩，「她經常跟我們說，她不只想自己好，是想大家一齊好，大家都可以學到東西。拍劇時，她會不斷跟我們分享很多東西，就算在休息的時間我冒昧打擾她，她都很願意去教導。記得我拍到中途有點迷惘，去請教她，她逐句跟我分析，那刻我真的十分感動。」倪嘉雯指得獎後確實多了工作機會，她會將來自獎項的壓力變成鞭策自己的動力。

倪嘉雯指得獎後確實多了工作機會。

倪嘉雯會將來自獎項的壓力變成鞭策自己的動力。

倪嘉雯指拍《新聞女王》時，阿佘很關心和照顧大家。

她在《新聞女王2》演SNK News記者，表現受到好評。

倪嘉雯持續增值

來到馬年，倪嘉雯望能拍攝更多劇集，也想嘗試拍打戲或古裝劇，「我覺得這兩個類型的劇跟我大不同，大家看我的外表，覺得我要演一些斯斯文文、乖女的角色，我就很想試演力量型的，想讓觀眾看到我這一面。」而她也定下目標，繼續進修戲劇課程及再上唱歌班，「做藝人需要許多把刀，在有需要的時候就可以學以致用。」

