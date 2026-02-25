Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

尹光為5月騷積極備戰 瑪姬預告回歸樂壇 環星娛樂開市大吉張國林宣布雙線發展

更新時間：23:45 2026-02-25 HKT
發佈時間：23:45 2026-02-25 HKT

今天是新春開市吉日，環星娛樂特意召集一眾歌手及藝人，包括尹光、Joe Junior、楊立門、顏聯武、莊婉仙、劉惠鳴、梁榮智、姜蓓莉、張子丰、康華、瑪姬、林至昭、吳嘉熙、許惠菁、張惠雅及歌莉雅等，一同進行切燒豬儀式，祈求公司在馬年事事順利，人人有工開。

張國林預告有兩大演出

老闆張國林在派發開工利是後表示，環星娛樂今年將雙線發展，一方面繼續發行歌曲，另一方面則主力主辦及製作演唱會。他率先預告兩大演出：4月6日將舉行《吳仟峰演藝舞台60載榮休演唱會》，邀得阮兆輝、南鳳、吳美英和尹飛燕等殿堂級老倌助陣，演繹首首名曲；緊接5月19日則有《尹光爆笑勁歌晒冷演唱會》，風格莊諧並重。

尹光以最佳身形登上舞台

即將開騷的尹光笑言：「新年期間面對好多美食，腰圍都粗咗！聽日開始就要控制飲食，做多啲運動練氣，希望到時以最佳身形同體能同大家見面。」而忙於司儀工作的瑪姬則透露，自己一直有在收歌，期望今年內能推出新作品，與樂迷見面。

