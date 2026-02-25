陳松伶難忘與黎明合體唱經典曲 帶著回憶跟歌迷「松聚」丨獨家

陳松伶於2月28日在伊館舉行個唱，這次是她相隔十多年再在香港開騷，她指這是一個勾起大家回憶的演唱會，明言不排除黎明擔任嘉賓合唱《天涯歌女》，重現經典時刻。撰文︰霍淇、攝影︰譚志光

陳松伶開騷與歌迷重聚

陳松伶指開騷目的是希望與歌迷來一次集體回憶，因為許多粉絲從小學開始陪伴她，有些人經已結婚生小朋友，到現在小孩長大，「終於有時間跟歌迷再次見面！」她形容這是最好時機，「我這次是帶著回憶回來，不只是我的回憶，也是大家的回憶，我們可以在舞台上找到歸屬感。記得我還是少女時，那段時期我覺得好舒服，沒有壓力。」她十分期待這次重聚，明言既緊張又興奮。

陳松伶、黎明1989年劇集《天涯歌女》大受歡迎。

陳松伶、張鐸十分恩愛，不時拍網片談相處之道。

陳松伶透過陳淑芬介紹而認識張與辰。

陳松伶對上一次有劇見街是2019年的《福爾摩師奶》。

陳松伶搵老公上台跳唱

為了呈現最佳演出，她找來豪華班底包括奚仲文擔任形象設計，陳華國設計服裝，夏永康負責拍攝海報；至於音樂總監則是《中年好聲音3》亞軍張與辰，為其經典歌重新編曲。陳松伶是透過陳淑芬介紹而認識張與辰，即一見如故，「我有看他在跨年騷上表演，啟發了我的創作，但老實說《天涯歌女》或《月兒彎彎照九州》不可能太離經叛道，還是有些框架，這次我百分百信任他，記得他對我說︰『你就放心交給我吧，我可以的』！」

陳松伶經典歌無數，最為人津津樂道一定是《天涯歌女》，提到歌迷望她與黎明這對螢幕情侶再合體，她說︰「他在《天涯歌女》演我的老師，也是我情人，合唱歌曲真的比較多。」搵對方做嘉賓？陳松伶點頭說︰「只要他有空！」同時明言想邀請老公張鐸一起上台跳唱，並透露兒歌部份也有嘉賓。

