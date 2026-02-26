Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

TVB「最經典女醜角」面目全非  遭質疑「重度醫美」尤如換臉  身體一部份斷裂令人憂心

影視圈
更新時間：09:00 2026-02-26 HKT
發佈時間：09:00 2026-02-26 HKT

入行40年，現年57歲的資深演員馬蹄露，自1997年憑處境劇《真情》中刁蠻大小姐「May May」一角而深入民心。由於外形獨特，她多次被派演刁蠻、討厭及丑角等角色，甚至一度被冠以「香港第一醜女」的稱號。然而，近年馬蹄露的容貌出現了驚人變化，更曾因濾鏡太重而被網民誤認為是邵音音。

馬蹄露接受「重度醫美」？

馬蹄露近年積極轉往內地發展，不時透過直播或拍攝短片與粉絲互動，影片中她經常開啟重度美顏濾鏡，容貌也因此帶點變幻莫測。不過，近日她上傳的一段影片，其容貌的轉變卻達到了令人震驚的程度。影片中，馬蹄露在香港尖沙咀的柏麗大道逛街，向大家拜年。然而，鏡頭前的她面型與過往完全不同，以往標誌性的尖下巴消失不見，取而代之的是一張極其飽滿的闊臉，下巴圓潤得彷彿換了一個人，與昔日形象相比，簡直可用「面目全非」來形容。

馬蹄露新面孔難被認出

這個巨大的轉變引發網民熱議，許多人表示這次的變化看起來不像單純開了濾鏡，更像是剛接受過醫美療程後的狀態，紛紛留言關心她是否「加工過度」。除了外貌成為焦點，馬蹄露在影片中也透露了自己最新的健康狀況。她將鏡頭轉向自己的雙腳，只見其右腳被厚厚的紗布和固定器包裹著，步行時也明顯一瘸一拐。她苦笑著解釋：「過年之前呢，就我的這個腳趾斷了」。

馬蹄露腳趾斷裂

原來她在新年前意外受傷，目前仍在康復中，健康狀態令人擔憂。她在片末也叮囑大家要注意身體健康，並以「跛腳趾不應逛」為由，結束了這次的拍攝。無論是容貌的巨變還是身體的抱恙，馬蹄露的最新狀態都引起了粉絲和網民的廣泛關注。

