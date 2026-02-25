Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

閔熙珍開記招願棄1.4億港元賠償 換HYBE終止對Newjeans所有訴訟

影視圈
更新時間：21:15 2026-02-25 HKT
發佈時間：21:15 2026-02-25 HKT

前ADOR代表、現任OOAK唱片CEO閔熙珍今日（25日）下午在首爾鐘路區舉行緊急記者會，針對她對HYBE提出的股票買賣價金訴訟一審勝訴結果，表示願意放棄原本將獲得的256億韓圜（約1.4億港元）賠償金，以換取對方立即中止正在進行中的所有民事與刑事訴訟。

NewJeans成員最讓閔熙珍掛心

閔熙珍表示相關提議包括HYBE終止針對她個人、NewJeans成員、ADOR外包商、ADOR員工等提出的所有訴訟。對於提出上述提議的理由，閔熙珍說：「在眾多理由中，NewJeans成員們讓我最為掛心，成員中有人重登舞台，但有人卻要出庭受審，這種情況讓我難受。沒有人會在這樣的局面中感到幸福，支離破碎的心情創造不出良好的文化。」

韓媒寸爆閔熙珍遲到早退

據指閔熙珍可能考慮到ADOR與NewJeans成員Danielle解約，並對其起訴索償一事，故此提出上述建議。閔熙珍呼籲，希望HYBE能為5人齊聚營造自由追夢的環境，強調為藝人開闢光明之路是公司應盡之責。有指閔熙珍提及「5人」或意在要求HYBE保障NewJeans以5人陣容繼續展開活動。雖然閔熙珍這次再以「神仙教母」姿態出現，營救NewJeans。但韓媒卻不滿她這次緊急記者會的安排，指她突然在昨天（24日）下午才發出通告，記者會原定在今午1點45分舉行，但閔熙珍卻遲了6分鐘才現身，拿着notebook電腦到場的她更未有就遲到道歉，就匆匆讀了聲明，讀完就提着電腦離開。於是多間韓媒都以「遲到6分鐘、讀了6分鐘稿」作標題，寸爆閔熙珍遲到早退、態度輕率。

