倪晨曦沉迷學AI剪片與時並進 驚喜榮登KOL三甲歸功分享症：冇諗過爭名次

影視圈
更新時間：23:45 2026-02-25 HKT
發佈時間：23:45 2026-02-25 HKT

倪晨曦（Elva）今日（25日）出席活動，她笑言農曆年食到變肥，皆因很喜歡年糕及賀年食品，加上農曆年氣氛開心，自不然就吃得多，又指家人未有趁農曆年來港，反而她會在暑假期間返加拿大探望家人或他們會來港。

倪晨曦唔安排兩子做𡃁模

提到早前公布「2025年十大IG品牌內容廣告銷售額最高KOL」頭三名分別為陳凱琳、倪晨曦、及鄭秀文。倪晨曦坦言經營社交網，只是想分享自己喜歡的東西，未有想過要獲得名次。談到喜歡那類型KOL，她說：「我自己鍾意睇教人煮餸同埋穿搭方面，呢排好喜歡睇用AI software教人剪短片，因為嚟緊都係AI時代。」自認剪片屬於中級程度的倪晨曦，笑言懂得一般的剪片，近年有同事離職，所以也做埋剪片。談到三位囝囝會否幫手做模特兒拍短片，她笑指大讚仔現年五歲，自己擺出甫士，可以叫大仔照板煮碗去做，但年幼的兩個囝囝則未能控制到。

