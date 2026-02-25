港姐闊太71歲富商老公體重失控重彈返30年前 憂有慢性病竟向公司美女求救

52歲1997年奪得港姐冠軍翁嘉穗（Virginia）老公鄔友正，已年屆71歲，自愛上玩小紅書後，不時在網上語出驚人，搞到太太翁嘉穗有微言。鄔友正昨日（24日）在網上分享近照，見到晒出一位陌生女子，引起網民熱議。

鄔友正外遊沒戒口

鄔友正昨日在小紅書晒出照片，相中女子原來是廚師，鄔友正透露因為半年前腳板骨折，停止做帶氧運動，只可以維持拉筋及舉重，加上外遊時未有忍口，以至體重回升至68公斤，接近30年前的重量。

鄔友正大呻：「我花咗30年，體重由70kg減到62kg，減咗8kg！再肥多2kg，我便打回原形，前功盡廢！」鄔友正無奈自嘲：「有咁耐風流，有咁耐折墮！」又稱自己由天堂走返落地獄，要忍口及跳華爾茲舞，並要再做有氧運動。

鄔友正擔心有三高

鄔友正又點名叫公司的美女助手幫忙：「你們要幫幫我，唔好俾我食垃圾食物，我唔想變返肥佬！忍，忍，忍！忍 口！如果唔忍口，唔止大肚腩咁簡單，重會三高搵上嚟！其他慢性病也會乘虛而入！一定要地獄式減肥！」但鄔友正搵人鞭策自己，卻未見提及太太翁嘉穗，實在有趣。

鄔友正為子感自豪

翁嘉穗當年卸任港姐後，閃嫁年差廿載的海馬牌床褥創辦人兼七海化工集團主席鄔友正，並火速誕下大仔鄔謨雲（Jason），細仔鄔謨風（Kaspar）於2015年出世。自大仔碩士畢業後留在英國發展，翁嘉穗與老公鄔友正不時到當地探望兒子，日前鄔謨雲再在「Powerlifting」上奪得冠軍，令鄔友正與翁嘉穗為兒子感到自豪。

