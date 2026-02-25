Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

周吉佩張與辰親回應互鬥傳聞 寧做金蛋唔願做「一哥」 坤哥離巢指爭上位 

影視圈
更新時間：18:15 2026-02-25 HKT
發佈時間：18:15 2026-02-25 HKT

周吉佩與張與辰今日到新春團拜活動，有指唱片公司同門的吳業坤將約滿離巢，而《中年好聲音》出身的周吉佩與張與辰憑強勁人氣爭做唱片公司「一哥」，二人談到爭一哥傳聞，吉吉笑言沒有事可以鬥，他們經常一起合作工作，接下來也將帶團去旅行，也指工作上沒甚麼好爭，因為都是由公司安排，自己只想做好工作。張與辰笑指公司有好多工作，自己有新歌出、吉吉也有，公司會安排大家出歌，又笑言可與吉吉互相幫忙拍MV。問想做「一哥」嗎？張與辰笑言好大壓力，會被人放大審視，最重要是順其自然、做好工作。問想做「一哥」還是「金蛋」？他笑言喜歡做金蛋，因有金聽起來就是好事。

吳業坤離巢傳聞吉吉不知情

談到吳業坤被指即將離巢，吉吉表示自己先後兩次與坤哥同公司，但對其動向並不清楚，認為可能只是傳言。問到會否擔心「搶飯碗」？兩人笑言從不覺得自己有搶，反而強調自己「抵用又抵錫」。張與辰透露公司對大家都好好，資源好平均：「只要你乖乖哋，公司自然會畀機會同資源。」

傳吳業坤即將離巢。
傳吳業坤即將離巢。
周太早前衣着受批評，吉吉挺身護妻。
周太早前衣着受批評，吉吉挺身護妻。
周吉佩好重視家庭。
周吉佩好重視家庭。
周吉佩、張與辰私交甚篤。
周吉佩、張與辰私交甚篤。

吉吉護妻暖男上身

另外，吉吉亦被問到早前太太因衣着遭到網民評論一事，他指太太口講介意，但沒不開心，自己也有擔心太太，他指事件已過去，但不需要太多評頭品足。問是否已安撫太太𠱁了她開心？吉吉笑言：「只要我乖佢就會開心，會做好自己本份！」

 

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
財政預算案派糖懶人包｜退稅上限3000元兼寬減差餉 子女及供養父母免稅額齊加 生果金出雙糧
01:46
財政預算案2026派糖懶人包｜退稅上限3000元兼寬減差餉 子女及供養父母免稅額齊加 生果金出雙糧
社會
6小時前
觀塘警署23歲女督察吞槍當場死亡 周一鳴到場了解事件
00:47
觀塘警署23歲女督察吞槍當場死亡 周一鳴到場了解及慰問死者家人
突發
9小時前
財政預算案2026｜庫房轉虧為盈倒賺29億 「派糖」力度增 下年度綜合盈餘預計為221億
01:46
財政預算案2026｜庫房轉虧為盈倒賺29億 「派糖」力度增 下年度綜合盈餘預計為221億
政情
6小時前
房協舉行「跨代共融在房協」啟動禮暨乙明邨跨代共融遊樂空間開幕典禮
03:00
跨代共融在房協　全方位提升社區幸福感
社會資訊
2026-02-23 08:00 HKT
財政預算案2026︱電動車「一換一」取消 無稅務寬減車價貴幾多？即睇熱門車款現價比較
02:30
財政預算案︱電動車「一換一」取消 無稅務寬減貴幾多？即睇熱門車款比較 Tesla/BYD/豐田
社會
7小時前
游飈離世丨游飈遺下11歲女兒 妻心碎發文：我的巨人倒下了 黃文標憂孤兒寡母陷困境朋友圈發起籌款
01:48
游飈離世丨游飈遺下11歲女兒 妻心碎發文：我的巨人倒下了 黃文標憂孤兒寡母陷困境朋友圈發起籌款
影視圈
5小時前
財政預算案2026︱為何不派消費券？ 陳茂波：消費意欲有改善 非合適時間推
財政預算案2026︱「派糖」措施涉220億 比去年多1.8倍 為何不派消費券？ 陳茂波：非合適時間推
政情
4小時前
電動車「一換一」取消！須趕及3.31尾班車 否則失最高$17萬稅務寬減
01:07
財政預算案2026︱電動車「一換一」3.31後取消！須趕及尾班車 否則失最高$17萬稅務寬減
社會
6小時前
前TVB「御用爛仔」游飈猝逝終年57歲 好友黃文標叫救護車 送院前已呈半昏迷狀態
01:48
前TVB「御用爛仔」游飈猝逝終年57歲 好友黃文標叫救護車 送院前已呈半昏迷狀態
影視圈
11小時前
財政預算案2026前瞻︱一文看清各方消息、八大焦點 「派糖」力度料增 消費券、電動車一換一凍過水？
03:01
財政預算案2026前瞻︱一文看清8大焦點 退稅差餉有望提高？消費券、電動車一換一凍過水
社會
2026-02-24 17:02 HKT