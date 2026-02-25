周吉佩張與辰親回應互鬥傳聞 寧做金蛋唔願做「一哥」 坤哥離巢指爭上位 

周吉佩與張與辰今日到新春團拜活動，有指唱片公司同門的吳業坤將約滿離巢，而《中年好聲音》出身的周吉佩與張與辰憑強勁人氣爭做唱片公司「一哥」，二人談到爭一哥傳聞，吉吉笑言沒有事可以鬥，他們經常一起合作工作，接下來也將帶團去旅行，也指工作上沒甚麼好爭，因為都是由公司安排，自己只想做好工作。張與辰笑指公司有好多工作，自己有新歌出、吉吉也有，公司會安排大家出歌，又笑言可與吉吉互相幫忙拍MV。問想做「一哥」嗎？張與辰笑言好大壓力，會被人放大審視，最重要是順其自然、做好工作。問想做「一哥」還是「金蛋」？他笑言喜歡做金蛋，因有金聽起來就是好事。

談到吳業坤被指即將離巢，吉吉表示自己先後兩次與坤哥同公司，但對其動向並不清楚，認為可能只是傳言。問到會否擔心「搶飯碗」？兩人笑言從不覺得自己有搶，反而強調自己「抵用又抵錫」。張與辰透露公司對大家都好好，資源好平均：「只要你乖乖哋，公司自然會畀機會同資源。」

另外，吉吉亦被問到早前太太因衣着遭到網民評論一事，他指太太口講介意，但沒不開心，自己也有擔心太太，他指事件已過去，但不需要太多評頭品足。問是否已安撫太太𠱁了她開心？吉吉笑言：「只要我乖佢就會開心，會做好自己本份！」