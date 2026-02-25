游飈離世丨游飈猝逝震驚娛樂圈 逾30年演藝生涯廣結人緣 眾星發文悼念 「一蚊JOE」：咱們在家鄉再聚

臨時演員出身的前TVB綠葉游飈昨晚（24日）突然傳出死訊，終年57歲。游飈的好朋友黃文標向傳媒其證實死訊，並表示游飈於本月12日在辦公室見客時突然感到不適，要求黃文標替他叫白車，送院前已呈半昏迷狀態，送院後證實腦出血，隨後一直昏迷，延至昨晚10點前，證實不治。游飈在醫院彌留時，太太曾在社交網發文：「我的巨人倒下了，世界崩潰了，求你再為我和游菜B努力一下好嗎？」可惜游飈最後撒手人寰！

不少演員對游飈離世感到震驚

黃文標稱之前未有聽過游飈有任何病徵，相信好友都不察覺身體出問題，游飈的後事有一班朋友跟進：「其實大家都唔知佢太太需要乜幫助，暫時朋友圈發起籌款，都係私人捐助，唔會公開。」游飈在逾30年的演藝生涯中，拍過超過100部作品，與不少演員合作過，對於他的離世都感到震驚。

「一蚊JOE」游莨維願兄長安息一路好走

「一蚊JOE」游莨維今日在IG貼上與游飈的合照並說：「飈兄長，一路好走。記得剛入TVB，在化妝間巧遇您，您笑容滿面的對我說：『細佬，我哋喺TVB係 『冇人姓』，加油啊！』轉眼原來已經20年，恍如昨天。之後喺灣仔洛克街頭偶遇，知您的生意做得有聲有色，替您甚是高興，您又笑着說：『加油啊，做『夠』就走啦！』承您所言，20年，夠了。之後在福建企業家總會 ，第一屆周年晚宴，才知道原來大家是同鄉， 您又笑着說：『大家福建人，一定互相撐大家，加油啊！』您，是我其中一個加入的原因，到上年尾，我加入BNI 後，才知道您原來一早長袖善舞，人盡稱讚！立志以您為榜樣，向您學習！怎料今日驚聞噩耗，誠為心碎，願兄長安息，一路好走，咱們在家鄉再聚～」

資深傳媒人楊紹鴻：飈，一路走好

資深傳媒人楊紹鴻亦在FB發文悼念：「今早起床就傳嚟一個唔好嘅信息，從你做臨時演員開始已經認識，你係一位對演藝事業好有心嘅藝人，睇住你好努力一步一步踏上演員之路；無奈今日收到你離開嘅消息，唯一可講嘅，就係：飈，一路走好。」游飈的藝訓班師兄鄧英敏亦表示：「非常震驚！冇人相信！原來游飈師弟農曆新年前腦中風，因為爆得太厲害，所以最後只能靠機器維持生命，前晚（23日）心跳開始放慢，昨天（24日）下晝曾跌到42，延至晚上九點左右與世長辭！RIP。」

