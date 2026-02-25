《中年好聲音》唱將驚人背景曝光 家世顯赫出生金融世家 三代同名Ramon：感激父母給予自由度

TVB真人騷《中年好聲音》季軍羅啟豪（Ramon）憑紮實唱功與親民形象入屋，當時羅啟豪有指羅啟豪的軍師正是羅媽媽，她的來頭亦相當強勁，羅媽媽在15歲參加業餘歌唱比賽並奪得冠軍，後來成為酒店常駐歌手，其後在Anders Nelsson的引薦下，替女歌手Irene Ryder工作，甚至亦曾為前無綫行政主席「六嬸」方逸華的音樂節目擔任嘉賓，後來因為結婚組織家庭才決定放棄歌唱事業。

羅啟豪出身顯赫家族背景相當猛料

近日羅啟豪的家世再被網民關注，原來他出身顯赫，家族背景相當猛料，家族成員均活躍於工商及金融界，羅啟豪的爸爸、資深私募基金合夥人羅威文曾任華商會所主席，而羅啟豪爺爺就是於50至60年代創立「永明製造廠」（Everlight Manufacturing）的羅鴻興，羅啟豪可謂「金融世家」之子。

羅啟豪父親羅威文活躍於金融界

羅啟豪的父親羅威文（Ramon Lo Jr）活躍於金融界，曾任職畢馬威及新鴻基，1981年更與夏佳理（Ron Arculli）及Aman酒店集團創辦人Adrian Zecha等重量級人物，共同成立亞洲最早的私募基金之一「Arral & Partners」。羅威文更曾主導多項重大投資，包括謝瑞麟珠寶及環美傢俬，現時仍擔任Symphony基金合夥人。 羅啟豪的爺爺羅鴻興（Ramon Lo）則是50、60年代知名的工業家，創立「永明製造廠」，更是香港地產建設商會的創會成員之一。爺爺羅鴻興早年畢業於傳統名校英皇書院及香港大學，是典型的精英出身。 他們家族生意涉獵超廣，包括地產（永明建業）、証券、保險及旅行社。另外，羅鴻興的叔父背景同樣驚人，為本港鼎鼎大名的法官羅顯勝。

羅啟豪歌唱天賦遺傳自父母

羅啟豪家族三代均沿用英文名「Ramon Lo」，所以羅啟豪的英文全名是Ramon Lo III，對於有關家族背景的傳聞，羅啟豪坦承我有睇過網上這篇文章：「佢講嘅嘢都係啱，本身我對爺爺做過啲乜，係唔清楚，當我睇到篇文之後，我係問咗爸爸求證，爸爸係有同我講返爺爺嘅事。我好幸運長大喺一個自由度好大嘅家庭中，因為我知道好多家庭好多家長係會指定佢哋嘅小朋友要做啲乜，係會有好多限制。但我就冇，佢哋畀好大自由度我。」花名「英國豪」的羅啟豪本身擔任平面設計師，其歌唱天賦遺傳自父母。爸爸羅威文18歲時曾奪業餘音樂天才比賽亞軍，媽媽親劉英更是實力派，15歲已奪全港公開業餘歌唱比賽冠軍，曾任酒店駐唱歌手，更與方逸華、Anders Nelsson等樂壇前輩交情深厚，當三個孩子長大後，劉英於2006年重返樂壇，與朋友組成歌唱團，不久前還為陳奕迅的《盲婚啞嫁》MV演唱了歌曲《When I’m Dreaming》，羅啟豪參加《中年好聲音》，某部分原因也是因為想替媽媽圓成心願，十分孝順！

羅啟豪曾有社交恐懼及語言障礙

羅啟豪透露自己在13歲那年到英國讀書，3年後過美住了20多年，至2015年再搬返英國。他表示自己一直有社交恐懼及語言障礙，直至《中年好聲音》出現才於2022年鼓起勇起參加：「我一直都有幻想參加比賽，但未有勇氣，由細到大面對人群都有障礙，咁啱見到《中年好聲音》比賽，畀個節目名影響咗，我要接受自己係中年，再唔抓緊機會就冇。」因為有社恐，羅啟豪笑稱絕對有機會錯過追女仔：「我一路work on自己，隨緣，接受咗自己咁就強求唔到，但入行後多咗嘢講，但就冇時間。我希望另一半有愛心，唔一定要全部興趣一樣，但要鍾意音樂，希望同我一齊有共同興趣如去旅行或睇博物館。膚淺啲外表要ok，但唔一定要好靚。」