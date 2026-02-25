Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

賭王三房兒子何猷啟兩女旋風式長大 前妻齊嬌破例晒囡囡正面相 繼承父母優良基因盡顯名媛氣質

更新時間：09:00 2026-02-25 HKT
發佈時間：09:00 2026-02-25 HKT

已故賭王何鴻燊三房兒子何猷啟在2020年宣布與齊嬌（Gigi）離婚，結束短短兩年的婚姻，離婚後兩個女兒何煦齡（Tittania）及何煦鑫（Tylia）由齊嬌獨力照顧，並一度移居上海生活。齊嬌由豪門新抱回歸平淡，但生活依然富貴，經常周遊列國歎世界，雖然齊嬌曾表示隨着兩名女兒漸漸成長，希望她們低調生活，減少晒她們的相片，但日前破例再晒一對女兒的相片。

齊嬌兩女兒繼承父母優良基因

原來在農曆年期間，齊嬌與女兒到呂良偉家中拜年，亦有到處遊玩，呂良偉太太楊小娟與齊嬌一向私交甚篤，當初齊嬌在港定居時，兩人不時聚會，雖然齊嬌離婚後曾回到內地生活，但與楊小娟感情未有改變，兩個女兒都繼承了父母的優良基因，大女兒氣質沉靜，像爸爸；小女兒活潑俏麗，像媽媽，各有特色十分可愛。

相關閱讀：何鴻燊三房兒子何猷啟疑將再婚 離婚5年向內地女友求婚照瘋傳 何家未來新抱背景曝光？

 

齊嬌仍常常安排兩名女兒探望長輩

何猷啟與齊嬌離婚後，曾傳出多段戀情，去年更流出何猷啟向名媛女友Fiona求婚成功的相片，有疑為二人的好友留言：「一步步走到今天太不容易了！替你們開心！」曾有指Fiona姓鄒，本身熱愛小動物而且人緣好，曾出席東華三院活動，與何超蓮、何超雲、林心兒等名媛有交情，去年4月時已跟何猷啟出席活動，戀情漸漸浮面！何猷啟與齊嬌雖然已離婚，但齊嬌仍常常安排兩名女兒探望長輩，亦與何超蓮及何超盈關係非常好。早前大女曾返港為嫲嫲陳婉珍慶祝71歲生日，穿上粉紅色花花小旗袍與陳婉珍有「嫲孫相」，齊嬌雖與何猷啟緣盡，但亦沒有向女兒說前夫半句壞話，更曾透露何猷啟在關鍵時刻和重大節日也會陪伴女兒。

齊嬌對婚姻已經沒有太大的希望

齊嬌離婚後曾有一段時間變得低調並暫停更新IG，直到近年才以新形象現身，經常IG分享近況，除了湊女外，齊嬌是首屆香港城市大學與清華大學合作EMBA＋MPA項目「城大EMBA」畢業學員，齊嬌還曾以兩孩之母的身份分享個人經驗給懷孕中及已生產的媽媽：「不能因為有了孩子就完全沒有自己的社交圈子了，久而久之，會被社會淘汰，會跟社會脫軌。總而言之，我想表達的就是不能因為有了孩子就丟了自己。」齊嬌曾在訪問重提與何猷啟的一段婚姻，在訪問中，齊嬌表示一對女兒一年開銷大約要120萬，而她的收入每月一個月最少3、40萬。齊嬌更被問下一段感情要弟弟或那種有質感的大叔？她很快便說：「一定是大叔，再也不想找弟弟，因為我的前任就是比我小，然後我不再想找所謂的富二代，no。」不過齊嬌對婚姻已經沒有太大的希望，不會再結婚。

相關閱讀：三太陳婉珍大孫女7歲生日 前新抱齊嬌晒女兒近照似足何猷啟 影慶生照洩大屋寬敞內貌

 

