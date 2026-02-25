王敏奕盼馬年發揮匠人精神：專注地多產 開心洗脫「花瓶」標籤憑實力奪獎丨獨家

「家嫂」王敏奕憑《新聞女王2》劉艷獲得「最佳女配角」，演技受到肯定，更一洗以往花瓶形象。來到馬年，敏奕希望大家能夠「心想事成」，而她也會繼續虛心學習及發揮匠人精神，將每一個角色演到最好。文：霍淇 圖：朱偉彥 場地提供: Asaya, Rosewood Hong Kong

對於每年農曆新年，王敏奕指會跟隨習俗在年廿八大掃除，認為整理家居有助整理思緒，至於除夕夜就會守歲，這是為了長輩的傳統，年初一則會保持開心，避免爭吵，她指人越大越享受這些傳統，因為能營造了濃厚的家庭感覺。

王敏奕稱角色無分主配

王敏奕剛在台慶頒獎禮中奪「最佳女配角」，她坦言這是在一個很好的時機發生，得獎同時也審視自己，更希望回饋這行業，及以自身鼓勵更多新人，只要努力就有機會。笑指她是被樣貌耽誤的女演員，王敏奕認為確實有很多人從不同途徑認識自己，評價亦未必全部是正評，「所以自己要虛心去學習，必須用作品去說話，只需要不斷地做好自己的事，相信就是最好的證明。」至於下一站目標是否「女主角」？她表示不介意再拿一個女配角，「對我來說角色從來都沒有分主角或配角，每個角色我都會很用心做好，配角有時甚至可能更難，那難處是未必有很多人留意你，要做的功課可能要更加足，我覺得學會去做好一個配角都不容易，所以任何一個關於角色的獎項，我都覺得是一個很大的榮譽和嘉許及鼓勵。」

王敏奕指「家嫂」有親切感

因為老爺曾志偉，令王敏奕得到「家嫂」這個稱號，她認為只是一個稱呼，所以並不介意，而這對她來說，就像叫家人般，有一份親切感，但她笑指反而之前在家中很少會聽到大家叫她做「家嫂」，但現在連家姐有時也會這樣叫她，令她覺得幾有趣，至於是否曾因「家嫂」產生壓力？王敏奕認為既然選擇了曾國祥作為伴侶，在不同的階段都有不同的壓力，但最重要是如何不讓壓力去影響追求的夢想和事業。

不過「家嫂」這個稱號，並未有為王敏奕帶來太多好處，皆因見她並不多產，「其實大家有所不知，做演員真的很被動，一個演員得到一個角色，不是你可以去敲門或主動去就可得到，當然可以主動去爭取，但是爭取了都未必有，所以對我來說演員是一個非常被動的工作，最重要就是監製、導演看到你，覺得你合適，所以緣份，每一個角色都有她的命，我覺得很多時也是這個角色選了我，而我也要努力去演，去對得起這個角色，將她演成一個活生生的人，是我的工作，所以我不算多產都是一個緣份。」她認為凡事總有兩面，可能有些人會覺得她沒有太多工作，但好處就是開工時，可以全神貫注地去演好角色，而她亦期望今次得獎，可令更加多製作人、導演、監製可以認識自己。

未有計劃生B

至於新一年的願望，她希望能「專注地多產」，「我覺得每做一件事你必須要有那種匠人精神，要做到最好才不會浪費大家的時間、心機，才會令到那件事有意義。」除了演員工作外，王敏奕透露今年也會推出個人歌曲，她認為相較於被動的演員身份，做歌手可以更主動地進行創作，唱歌對她而言是一種挑戰，因為需要將脆弱、真實的內心世界展現出來，尤其現場演唱是不能NG。至於身為人妻的她，就表示生小朋友不在計劃之內，而家人亦未曾對此施加壓力，很感謝他們給予的這種自由度。