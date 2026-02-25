李龍基黃大仙廟拜月老求良緣 開出驚人擇偶條件：要17歲卜卜脆富家女丨獨家

75歲李龍基農曆新年期間到黃大仙廟參拜月老及財神，祈求姻緣順利及財運重來。他直言經歷與王青霞的「爺孫戀」後，對愛情再無特別憧憬，一切聽天由命，但搞笑開出最新擇偶條件，除非遇到「17歲半、身家46億」的少女對象才有吸引力。另外，他強調自己入行46年從不追求爆紅，而是靠實力搵食，對於被指消費前女友，他反擊稱是自媒體為流量炒作，更不滿有人評論其性能力，勞氣反問：「你又唔係瞓喺我床底！」 採訪：方騫平 攝影：羅安強

重遊黃大仙廟，李龍基感觸良多，自揭當年女友王青霞惹官非被捕時，曾獨自來祈求對方逢凶化吉，如今回想仍不勝唏噓。他在廟內被不少善信拉住合照，有人更無懼負評，力撐基哥，令他感激不已。日前他在街上被女士攔截打氣，叫他「唔好傷心」，又有男士豪氣叫他「唔好理人咁多」。他強調頭腦清醒的人不會亂聽毫無邏輯的閒言閒語，更批評老作文化不值得欣賞，希望能從此消失：「如果係我錯，證據挖出嚟，我就無話可說。」

基哥盼平靜過日子

面對月老，基哥坦言對將來會和誰在一起沒有特定對象，只求將來能平平靜靜過日子：「我成日都話好信個天，佢自有安排。」語畢他鬼馬補充：「除非遇上個17歲半、身家46億嘅對象，咁就有好大吸引力啦！我都70幾喇，仲諗乜鬼呀？唔想畀人搞咁多嘢。」他重申原先確實打算與王青霞結婚，無奈後來知道對方是人妻身份，基於道德問題，縱然萬般不捨，終究要分手。目前他寄情於子女及「飛機佬朋友」，暫時將注意力離開王青霞，但他同時認為世事難料：「Who knows？今日發生咩事，我有冇能力去等佢都唔知道。到時佢係自由身，我哋兩個依然相愛嘅話，復合唔難，又或者我哋各自有第二個呢？」

李龍基反擊消費前度

對於被指仍「消費」王青霞，基哥解釋自己根本不想提，而是自媒體靠流量搵食，不停挖出來：「老實講啊，如果計算咁叻嘅話，我早已喺紅館開32場啦，我何必日夜捱夜捱，唱生唱死？我從來冇諗過計算啲乜，只不過我哋係兩情相悅，我愛佢，佢愛我，係我哋兩個人嘅事。何必作到咁大呢？」講到有YouTuber連他性能力都批埋，基哥勞氣反擊：「我得唔得有乜相關？係我和王青霞之間嘅事，與你何干呢？你話我唔得就唔得咩？你又唔係瞓喺我床底，畀啲證據出嚟，得與唔得只有我同王青霞知。」

王青霞被YouTuber「導遊哥哥」爆她和媽媽及陳姓老公食冬至飯。

基哥獨家向《星島頭條》披露「分訊」時爆喊。

當年基哥和王青霞在鯉魚門許願樹下，為《星島頭條》影賀年相。

「爺孫戀」後，近年基哥成為新聞人物。

問到會否怕「分訊」後人氣滑落影響工作機會？基哥中氣十足反擊，話自己從不擔心：「入行接近46年，點解到𠵱家先博紅呢？而且我都70幾歲，要咁紅做乜呢？我都唔知聽日能唔能夠瞓得醒呀！因為最近真係有好多朋友50多歲離世，所以唔知道，既然係咁仲搞咁多嘢做乜？」他強調實力才是底氣，10年前曾去過6次美國、3次英國及澳洲，還有無數次在東南亞及內地演唱：「嗰段時間我飛來飛去真係紅，不知幾好搵。我永遠覺得自己係靠實力，人哋鍾意聽我唱歌，煲呢啲新聞係冇價值嘅。」

