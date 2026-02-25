Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

李龍基黃大仙廟拜月老求良緣 開出驚人擇偶條件：要17歲卜卜脆富家女丨獨家

影視圈
更新時間：07:00 2026-02-25 HKT
發佈時間：07:00 2026-02-25 HKT

75歲李龍基農曆新年期間到黃大仙廟參拜月老及財神，祈求姻緣順利及財運重來。他直言經歷與王青霞的「爺孫戀」後，對愛情再無特別憧憬，一切聽天由命，但搞笑開出最新擇偶條件，除非遇到「17歲半、身家46億」的少女對象才有吸引力。另外，他強調自己入行46年從不追求爆紅，而是靠實力搵食，對於被指消費前女友，他反擊稱是自媒體為流量炒作，更不滿有人評論其性能力，勞氣反問：「你又唔係瞓喺我床底！」 採訪：方騫平 攝影：羅安強

重遊黃大仙廟，李龍基感觸良多，自揭當年女友王青霞惹官非被捕時，曾獨自來祈求對方逢凶化吉，如今回想仍不勝唏噓。他在廟內被不少善信拉住合照，有人更無懼負評，力撐基哥，令他感激不已。日前他在街上被女士攔截打氣，叫他「唔好傷心」，又有男士豪氣叫他「唔好理人咁多」。他強調頭腦清醒的人不會亂聽毫無邏輯的閒言閒語，更批評老作文化不值得欣賞，希望能從此消失：「如果係我錯，證據挖出嚟，我就無話可說。」

基哥盼平靜過日子

面對月老，基哥坦言對將來會和誰在一起沒有特定對象，只求將來能平平靜靜過日子：「我成日都話好信個天，佢自有安排。」語畢他鬼馬補充：「除非遇上個17歲半、身家46億嘅對象，咁就有好大吸引力啦！我都70幾喇，仲諗乜鬼呀？唔想畀人搞咁多嘢。」他重申原先確實打算與王青霞結婚，無奈後來知道對方是人妻身份，基於道德問題，縱然萬般不捨，終究要分手。目前他寄情於子女及「飛機佬朋友」，暫時將注意力離開王青霞，但他同時認為世事難料：「Who knows？今日發生咩事，我有冇能力去等佢都唔知道。到時佢係自由身，我哋兩個依然相愛嘅話，復合唔難，又或者我哋各自有第二個呢？」

李龍基反擊消費前度

對於被指仍「消費」王青霞，基哥解釋自己根本不想提，而是自媒體靠流量搵食，不停挖出來：「老實講啊，如果計算咁叻嘅話，我早已喺紅館開32場啦，我何必日夜捱夜捱，唱生唱死？我從來冇諗過計算啲乜，只不過我哋係兩情相悅，我愛佢，佢愛我，係我哋兩個人嘅事。何必作到咁大呢？」講到有YouTuber連他性能力都批埋，基哥勞氣反擊：「我得唔得有乜相關？係我和王青霞之間嘅事，與你何干呢？你話我唔得就唔得咩？你又唔係瞓喺我床底，畀啲證據出嚟，得與唔得只有我同王青霞知。」

王青霞被YouTuber「導遊哥哥」爆她和媽媽及陳姓老公食冬至飯。
王青霞被YouTuber「導遊哥哥」爆她和媽媽及陳姓老公食冬至飯。
基哥獨家向《星島頭條》披露「分訊」時爆喊。
基哥獨家向《星島頭條》披露「分訊」時爆喊。
當年基哥和王青霞在鯉魚門許願樹下，為《星島頭條》影賀年相。
當年基哥和王青霞在鯉魚門許願樹下，為《星島頭條》影賀年相。
「爺孫戀」後，近年基哥成為新聞人物。
「爺孫戀」後，近年基哥成為新聞人物。

問到會否怕「分訊」後人氣滑落影響工作機會？基哥中氣十足反擊，話自己從不擔心：「入行接近46年，點解到𠵱家先博紅呢？而且我都70幾歲，要咁紅做乜呢？我都唔知聽日能唔能夠瞓得醒呀！因為最近真係有好多朋友50多歲離世，所以唔知道，既然係咁仲搞咁多嘢做乜？」他強調實力才是底氣，10年前曾去過6次美國、3次英國及澳洲，還有無數次在東南亞及內地演唱：「嗰段時間我飛來飛去真係紅，不知幾好搵。我永遠覺得自己係靠實力，人哋鍾意聽我唱歌，煲呢啲新聞係冇價值嘅。」
 

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
財政預算案2026前瞻︱一文看清各方消息、八大焦點 「派糖」力度料增 消費券、電動車一換一凍過水？
03:01
財政預算案2026前瞻︱一文看清8大焦點 退稅差餉有望提高？消費券、電動車一換一凍過水
社會
14小時前
《中年好聲音》索爆評審海兒舊照被瘋傳 樣貌身材被質疑判若兩人 女神親回：再樣衰啲都有
《中年好聲音》索爆評審海兒舊照被瘋傳 樣貌身材被質疑判若兩人 女神親回：再樣衰啲都有
影視圈
13小時前
爆發彩票爭奪戰的OK便店店。Google Maps
彩票爭奪戰 | 顧客棄買彩票中億元 店經理下班秒買走 OK提訴訟爭奪
即時國際
19小時前
港珠澳大橋生日免費遊！全程140分鐘深度觀光 登藍海豚島打卡 附港澳居民預約步驟
港珠澳大橋生日免費遊！全程140分鐘深度觀光 登藍海豚島打卡 附港澳居民預約步驟
好去處
17小時前
本港寬頻市場爆新春減價戰 大送router及現金券等 「可較官方定價更低」
本港寬頻市場爆新春減價戰 大送router及現金券等 「可較官方定價更低」
投資理財
2026-02-24 06:00 HKT
東張西望丨14歲少年陷戀童癖男教練「肉償」陷阱 母親心碎揭猥褻對話：我同爸爸都接受唔到
東張西望丨14歲少年陷戀童癖男教練「肉償」陷阱 母親心碎揭猥褻對話：我同爸爸都接受唔到
影視圈
9小時前
OK便利店送水？符合1條件即獲「愛心服務」 官方證實：默默存在咗好耐
OK便利店免費送水？符合1條件即獲「愛心服務」 官方證實：默默存在咗好耐
飲食
9小時前
38歲前「TVB御用小三」求翻身 為搵食移居佛山擺攤還債 曾半年冇工開變月光族
38歲前「TVB御用小三」求翻身 為搵食移居佛山擺攤還債 曾半年冇工開變月光族
影視圈
12小時前
劉美賢冬奧會女子花式溜冰奪冠。中新社
中國觀察：劉美賢母親曝光 「中功」二姐
即時中國
22小時前
港人新年後「報復式飲茶」？香港各區酒樓人山人海 網民：睇街症都冇咁墟冚！
港人新年後「報復式飲茶」？香港各區酒樓人山人海 網民：睇街症都冇咁墟冚！
飲食
14小時前