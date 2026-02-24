陳健安新歌《梨子》藏洋蔥　結尾收錄亡父珍貴錄音：佢𠵱家好威！

唱作人陳健安（安仔）推出新歌《梨子》，紀念逝世20年的父親。歌曲早前於個人演唱會上首唱，真摯演繹感動全場。歌曲MV近日上架，以動畫配合手寫歌詞字幕，片尾一段陳爸爸溫柔地哄小朋友的錄音：「汽水、雪糕，好嘢，拎晒出嚟」，更是觸動人心。為尋回這段珍貴聲帶，陳家總動員翻箱倒櫃，究竟陳爸爸當年是在跟誰說話？安仔親自揭盅：「係家姐大女，爸爸嘅外孫女！」

安仔一條梨皮悟出人生

安仔分享道：「好記得爸爸鍾意批梨皮，一條過唔斷，攞畀我哋睇，呢啲就係生活情趣。其實我有啲價值觀、行為、生活習慣都係嚟自爸爸，希望可以用『梨子』做引子，分享我傳承自爸爸嘅嘢。」MV特意選用動畫而非真人影像，他解釋：「我唔想太煽情，不如用Animation（動畫）表達。仲邀請咗DJ阿檸（薛晉寧）幫手畫。」

賴映彤操刀聯手監製

《梨子》由安仔作曲，許弘毅填詞，這是二人的首度合作。對方聽過安仔分享爸爸的生活點滴後，寫下這首作品。安仔說：「佢寫出我講嘅所有故事，當中有爸爸嘅生活哲學，好感動。歌詞看似簡單，但再消化吓就會發現有幾個層次，尤其係Verse（主歌）部份每句七個字，有poetic（詩意）感覺。」編曲則由安仔的老拍檔賴映彤（小彤）操刀，並與安仔聯手監製。

《梨子》MV只有動畫。

新歌《梨子》紀念逝世20年的父親。

安仔不想MV太煽情，故用動畫表達。

陳家翻看舊碟成親子活動

談到加入爸爸的聲音，安仔說：「首歌差唔多做完嘅時候，我諗不如加啲爸爸以前嘅聲，就喺屋企群組問。原來家姐以前用DC（數碼相機）拍片再燒成碟，收晒喺床下底。佢摷晒出嚟逐隻睇，仲記低幾分幾秒有爸爸把聲，我即晚去家姐屋企攞晒啲碟返嚟再揀。我諗爸爸估唔到自己把聲全世界都聽到，佢咁鐘意威，𠵱家真係好威！」他再說：「嗰段聲係2002年錄嘅，當時家姐拍緊自己個女，爸爸喺度氹緊佢嘅外孫女。」因為這次尋聲之旅，家族意外多了一個有趣的親子活動，就是翻看舊光碟。安仔笑言：「家姐嘅大女未睇過自己細個嘅片，細女更加未見過姐姐細個，原來咁得意。一家人睇片好開心，變咗親子活動。」

陳健安分享水墨蝦趣事

安仔曾在專輯中收錄媽媽噓寒問暖的WhatsApp錄音，如今在新歌《梨子》MV尾段加入爸爸的聲音，被問到會否繼續為其他家人創作，打造成家族系列？他笑指：「我哋係大家族，可能要出三隻碟先夠！」他又指：「我爸爸性格都幾唔聽人講嘢、幾任性，原來我都係。佢把口好甜，好識𠱁人，仲多才多藝，識打功夫、踢波，寫毛筆字好靚，每年都會寫揮春。」安仔更爆料，小時候有一次的畫畫功課，爸爸技癢在他的水彩畫「海洋世界」上用毛筆畫了一隻水墨蝦，場面非常搞笑。