女團XG老闆SIMON名古屋因涉毒被捕 警方指已使用違法藥物至少1年 公司XGALX作出回應

日本女團XG的老闆兼製作人SIMON（又名JAKOPS）23日凌晨在名古屋的酒店與另外3人遭警方拘捕，現場檢獲可卡因及大麻，據指SIMON前晚現身名古屋，親自為XG的巡唱坐鎮，但在結束後，東京警視廳接獲情報，聯同愛知縣警方深夜突擊SIMON下榻的酒店，發現毒品就放在桌上。

SIMON準備接受東京警視廳調查

警方在酒店房桌上發現疑似4袋可卡因及1袋乾燥大麻的毒品。昨日早上8時多，SIMON被移送至東京車站，準備接受東京警視廳調查，目前警方正在搜索SIMON的住所和辦公室，調查毒品來源。據悉警方去年3月就接獲線報，指出SIMON已使用違法藥物至少1年。

Chancellor曾為姜丹尼爾製作專輯

SIMON被捕外，39歲的美籍韓裔唱作歌手及製作人Chancellor和分別是38歲的長谷川雄大和51歲的柳川典利的兩名經理人公司Avex員工都被捕。日媒以Michael Kim及職業不詳介紹Chancellor，韓媒則認出Chancellor，他曾為姜丹尼爾等歌手製作專輯。Chancellor於2022年與比自己小3歲的圈外人结婚，去年10月宣布誕下一女。

Avex全力配合警方調查

SIMON公司XGALX昨日回應他被捕，表示：「正在確認事情中。」XGALX是Avex旗下公司。Chancellor公司Avex今日則指：「關於部分新聞媒體報道本公司相關藝人及員工遭拘捕一事，目前警方正在進行調查，本公司將會全力配合。對於造成各位極大的擔憂與困擾，我們深表歉意。」

由於日本社會對毒品犯罪採取零容忍的態度，外界認為事件絕對會影響XG的發展，以及後續的巡唱計劃。