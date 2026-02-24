50歲李心潔素顏樣曝光 新春返娘家度歲驚現「樹根頸」 網民慨嘆女神回憶崩壞

現年50歲的金馬影后李心潔，拍過不少膾炙人口的電影作品，包括《見鬼》、《救命》、《鬼域》及《深海尋人》等，俘虜不少粉絲。近日李心潔進駐小紅書後，在新春佳節，發布她的第二條影片，片中她是回娘家過年，由媽媽親自下廚，她又在寓所外的果園，即場採摘龍眼吃，不過網民焦點卻落在素顏的她臉上，指她不止有黑斑，還有「樹根頸」，紛紛勸她要好好保養。

李心潔新春回娘家度歲

李心潔年青時是出名的大美人，受到導演丈夫彭順力捧，她視繼女如己出，又為丈夫誕下一對雙胞胎兒子，雖然於2014年曾面臨過婚姻危機，但現時已經度過了困境。近日新春佳節，李心潔在小紅書分享了她返娘家度歲的片段，片中穿上露肩裝的她，化上了淡妝，並入廚房看著媽媽張羅各式美食，充滿節日的喜慶氣氛，畫面充滿治癒感。

相關閱讀：李心潔香港畫展開幕曬愛兒手筆 梁詠琪豪氣購下閨密4幅畫作

李心潔素顏近照驚現黑斑

鏡頭一轉，李心潔已經穿上白色T恤，在寓所外的果園，隨意地摘著龍眼，更直接拆出果肉放入口中，清甜多汁的龍眼，令李心潔吃得十分津津有味，一臉享受。不過有眼尖的網民，指李心潔外貌有點蒼老，而且還清楚見到「樹根頸」，手背亦青筋盡現，雖然女神斷崖式衰老，但網民反而大讚她能接受現實，優雅地老去。

李心潔原諒丈夫婚內出軌

李心潔跟導演丈夫彭順於2010年結婚，但婚後4年卻遇上婚姻危機，彭順被揭發婚內出軌，搭上TVB綜藝節目《耳分高下》擔任「Sing之天使」之一的李悅彤。同年李心潔以夫妻聯名的方式共同發表聲明，表示兩人會一起面對挫折。至2016年，李心潔在馬來西亞吉隆坡生下一對雙胞胎兒子，終於走出了婚姻危機，繼續恩愛。

相關閱讀：48歲影后超激罕晒泳裝震感眼球！最強繼母全家赴英探繼女 曾出軌老公竟無影？