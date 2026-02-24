劉德華姻親三代同堂遊日本奢華專機曝光 陳雪鈴為富豪爸爸貼地慶生反差極大

劉德華老婆朱麗蒨出身於馬來西亞的富裕家庭，其「大馬最美千金」表妹陳雪鈴更是頂級名媛，爸爸為馬來西亞十大富豪之一陳志遠。陳雪鈴不時坐私人飛機周遊列國，近日一家人飛到日本，原來為富豪爸爸陳志遠慶祝生日。

陳雪鈴私人飛機奢華

陳雪鈴昨日（23日）在IG分享溫馨家庭照，見到今次的日本之旅，繼續乘坐私人飛機，機艙內部空間寬敞，裝潢以沉穩的深色木紋搭配高雅的米白色皮革，質感非凡。除配備頂級舒適的獨立座位，以及顯示飛行地圖的大螢幕外，飛機內竟設有雙人床，奢華程度令人驚嘆。

陳雪鈴此行與老公及小朋友在床上玩樂，一對仔女對剛出世不久的弟弟非常喜愛，又抱又錫陪伴在側，畫面溫馨。有眼尖的網友發現，床上鋪著價值不菲的藍色Hermès經典「H」字樣羊毛毯，低調地展示奢華品味。

陳雪鈴爸爸開心湊孫

對比起私人飛機的奢華享受，陳雪鈴為父親陳志遠慶祝生日，顯得相當「貼地」。見到一家人選址在一個充滿日式禪意的場所，大片的落地窗外，見到寧靜優美的庭園景緻，現場布置簡約，枱上擺住兩個精緻的生日蛋糕，以及兩份士多啤梨，旁邊見到有一束鮮花。陳志遠在一對可愛的孫仔孫女陪伴下吹蠟燭，臉上掛住滿足笑容。

陳雪鈴細仔未見同行

另一輯照片見到在高級餐廳，只見陳雪鈴與老公帶一對仔女同行，未見去年底剛出世的細仔，三代同堂與父母齊聚，估計在晚上食飯慶祝爸爸生日。壽星陳志遠收到精美的水果拼盤再次慶祝，沒有鋪張的排場，簡單得來可看出陳雪鈴大花心思。

