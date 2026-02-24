Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

劉德華姻親三代同堂遊日本奢華專機曝光 陳雪鈴為富豪爸爸貼地慶生反差極大

影視圈
更新時間：22:30 2026-02-24 HKT
發佈時間：22:30 2026-02-24 HKT

劉德華老婆朱麗蒨出身於馬來西亞的富裕家庭，其「大馬最美千金」表妹陳雪鈴更是頂級名媛，爸爸為馬來西亞十大富豪之一陳志遠。陳雪鈴不時坐私人飛機周遊列國，近日一家人飛到日本，原來為富豪爸爸陳志遠慶祝生日。

陳雪鈴私人飛機奢華

陳雪鈴昨日（23日）在IG分享溫馨家庭照，見到今次的日本之旅，繼續乘坐私人飛機，機艙內部空間寬敞，裝潢以沉穩的深色木紋搭配高雅的米白色皮革，質感非凡。除配備頂級舒適的獨立座位，以及顯示飛行地圖的大螢幕外，飛機內竟設有雙人床，奢華程度令人驚嘆。

相關閱讀：天王富貴親戚賀B仔滿月曝光超級豪宅 奢華大廳擺三棵巨型聖誕樹 身家30億常坐私人飛機代步

陳雪鈴此行與老公及小朋友在床上玩樂，一對仔女對剛出世不久的弟弟非常喜愛，又抱又錫陪伴在側，畫面溫馨。有眼尖的網友發現，床上鋪著價值不菲的藍色Hermès經典「H」字樣羊毛毯，低調地展示奢華品味。

陳雪鈴爸爸開心湊孫

對比起私人飛機的奢華享受，陳雪鈴為父親陳志遠慶祝生日，顯得相當「貼地」。見到一家人選址在一個充滿日式禪意的場所，大片的落地窗外，見到寧靜優美的庭園景緻，現場布置簡約，枱上擺住兩個精緻的生日蛋糕，以及兩份士多啤梨，旁邊見到有一束鮮花。陳志遠在一對可愛的孫仔孫女陪伴下吹蠟燭，臉上掛住滿足笑容。

陳雪鈴細仔未見同行

另一輯照片見到在高級餐廳，只見陳雪鈴與老公帶一對仔女同行，未見去年底剛出世的細仔，三代同堂與父母齊聚，估計在晚上食飯慶祝爸爸生日。壽星陳志遠收到精美的水果拼盤再次慶祝，沒有鋪張的排場，簡單得來可看出陳雪鈴大花心思。

相關閱讀：劉德華家族報喜！朱麗蒨表妹「大馬最美千金」陳雪鈴喜迎三胎 奢華婚禮後七年抱三

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
財政預算案2026前瞻︱一文看清各方消息、八大焦點 「派糖」力度料增 消費券、電動車一換一凍過水？
03:01
財政預算案2026前瞻︱一文看清8大焦點 退稅差餉有望提高？消費券、電動車一換一凍過水
社會
6小時前
本港寬頻市場爆新春減價戰 大送router及現金券等 「可較官方定價更低」
本港寬頻市場爆新春減價戰 大送router及現金券等 「可較官方定價更低」
投資理財
18小時前
爆發彩票爭奪戰的OK便店店。Google Maps
彩票爭奪戰 | 顧客棄買彩票中億元 店經理下班秒買走 OK提訴訟爭奪
即時國際
11小時前
港珠澳大橋生日免費遊！全程140分鐘深度觀光 登藍海豚島打卡 附港澳居民預約步驟
港珠澳大橋生日免費遊！全程140分鐘深度觀光 登藍海豚島打卡 附港澳居民預約步驟
好去處
9小時前
點心紙唔係咁填？00後飲茶「打剔再畫圈」爆世代戰 網民：90後睇到血壓高｜Juicy叮
點心紙唔係咁填？00後飲茶「打剔再畫圈」爆世代戰 網民：90後睇到血壓高｜Juicy叮
時事熱話
7小時前
《中年好聲音》索爆評審海兒舊照被瘋傳 樣貌身材被質疑判若兩人 女神親回：再樣衰啲都有
《中年好聲音》索爆評審海兒舊照被瘋傳 樣貌身材被質疑判若兩人 女神親回：再樣衰啲都有
影視圈
6小時前
第28批八達通5.23起失效！逾期換卡要支付額外行政費 即睇2大免費更換方法
第28批八達通5.23起失效！逾期換卡要支付額外行政費 即睇2大免費更換方法
生活百科
2026-02-23 19:15 HKT
千人斬女網紅 | 無套「大戰400人」挑戰後宣布懷孕　用一方法即可鎖定生父
千人斬女網紅 | 無套「大戰400人」挑戰後宣布懷孕　用一方法即可鎖定生父
即時國際
2026-02-23 19:10 HKT
財政預算案2026︱電動車一換一傳取消 代理各出奇招：營業至凌晨、收$100訂金保優惠價
01:16
財政預算案2026︱電動車一換一傳取消 代理各出奇招：營業至凌晨、收$100訂金保優惠價
社會
7小時前
六合彩︱800萬頭獎今晚攪珠 即睇十大幸運號碼
六合彩︱800萬頭獎攪珠結果出爐 入嚟對冧巴！
社會
2小時前