《夜王》票房香港錄4876萬 刷新華語片首周紀錄

《夜王》於上周二（2026年2月17日）上映，截至昨天（2月23日）港澳兩地累計票房高達港幣$48,768,984（香港地區佔HK$45,890,399）。

《尋秦記》《毒舌大狀》緊隨其後

根據香港票房有限公司紀錄，有關數字打破了過去紀錄，成為香港歷年香港電影及華語電影首週票房冠軍，票房收入有望更創新高。

歷年香港電影及華語電影首週票房首三位，分別是於2026年2月17日上映的《夜王》，港澳地區首週票房為港幣$48,768,894，香港地區首週票房為港幣$45,890,399。第二位是2025年12月31日上映的《尋秦記》，港澳地區首週票房為港幣$48,365,704，香港地區首週票房為港幣$45,557,169。第三位則是2023年01月21日至06月16日上映的《毒舌大狀》，港澳地區首週票房為港幣$43,470,230，香港地區首週票房為港幣$41,508,837。