38歲前「TVB御用小三」求翻身 為搵食移居佛山擺攤還債 曾半年冇工開變月光族

影視圈
更新時間：19:00 2026-02-24 HKT
發佈時間：19:00 2026-02-24 HKT

38歲的于淼因貌似范冰冰而有「將軍澳范冰冰」之稱，當年代表大連出戰《2012國際中華小姐競選》的她，最終10強止步，一度留港工作，可惜因廣東話不靈光，而影響發展。于淼三年前離巢TVB後，返回內地做KOL，最近更為事業遷到一地與多位前TVB藝人市集擺攤，合作直播帶貨尋拎商機。

蔡淇俊關注于淼

蔡淇俊早前曾提到于淼加入其團隊成為新成員，在昨日（23日）公開的影片中，蔡淇俊正式介紹于淼，透露合作的契機：「我欣賞佢嘅積極進取，（陳）思齊流量上嚟嘅時候，佢蹭咗兩條視頻，效果都唔錯。」吸引蔡淇俊默默關注。

蔡淇俊近年轉轉型成功，積極開拓直播帶貨及市集擺攤業務，見到其團隊現身「佛山功夫夜市」擺攤，進行戶外直播。蔡淇俊提到與于淼雙方第一次碰面的經過，當日于淼便決定搬到佛山：「加入我哋，呢種行動力同執行力，真係非常難得。」

于淼曾霉了半年無人問津

于淼在內蒙古出世，畢業於大連民族學院國際商學院（國際貿易專業），其家人定居北京。于淼來港發展期間，曾在劇集《多功能老婆》中飾演小三「顏成功」，獲得觀眾關注，成為「TVB御用小三」，當時她以為就可以接商演賺錢，結果遇上特殊時期，香港所有商場集體關門，在家霉了半年無人問津。于淼亦因在TVB發展10年，仍帶有口音，令事業未見起色，最終選擇返回內地生活。

