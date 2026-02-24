東張西望丨14歲少年陷戀童癖男教練「肉償」陷阱 母親心碎揭猥褻對話：我同爸爸都接受唔到

TVB資訊節目《東張西望》今晚（24日）播出的一集，一名母親（陳媽媽）稱其年僅14歲的兒子疑遭一名男教練（J教練）誘騙，陷入一段極不對等的關係，當中更涉及「肉償」等猥褻內容：「佢明知佢得14歲，你明知呢個係一個冇經驗嘅小朋友，你都去糟蹋佢。佢都要同佢發生關係，我覺得呢個真係好難接受。」

涉事J教練矢口否認

事源於2015年，陳媽媽稱14歲的兒子同朋友一齊去一間教授某種運動的工作室玩，想不到開始出事：「學校嘅老師都打嚟提醒，有一個金頭髮嘅男人嚟接我個仔放學，學校都好關注，佢唔係呢區嘅人。」採訪隊在機場追訪涉事J教練時，他矢口否認並與採訪隊上演一幕驚心動魄的「機場狂奔」。

陳媽媽發現J教練向兒子說出猥褻對話

陳媽媽說：「嗰段時間阿仔玩嘅時候，佢都好多時都冇畀錢過。我問點解唔使畀錢，不如媽咪幫你報班啦。個仔就話唔使報班，唔使嘥錢，會有人教佢。」不過陳媽媽未趕及去問清楚，兒子已經將這呢個大朋友帶回家中，還介紹對方是在工作室認識J教練：「嗰個教練係大佢十年。呢個人呢會幫阿仔補習，我都覺得奇怪。點解一個廿幾歲嘅人，有正常工作，正常生活，會對阿仔咁有興趣呢？花咁多時間喺佢身上，我覺得有啲可疑，所以就嗰段時間開始就，經常留意阿仔嘅電話啦。」結果陳娜媽在兒子的電話上，發現J教練和兒子說出大量奇怪，甚至猥褻的對話：「呢個人開初同我仔講自己係黑暗面，咁你願唔願意聽呀。佢一開始同阿仔表白，其實淨係想同佢有性關係。最初阿仔係拒絕，佢就話：『我都唔係鍾意男人嘅』。」不過J教練未有收手，反而要追求陳媽媽的兒子：「同佢講，一個人要改變，其實就係好短時間嘅事。有啲事情你要接受，自己可以改變得到嘅。同男仔拍拖，同我拍拖有咩咁好呢？因為佢又係一個成年人啦，佢又經歷過幾段感情啦，佢有女仔嘅溫柔啦，又有男仔嘅擔待啦。」

陳媽媽發現J教練和兒子去尖沙咀開房

之後一段時間，陳媽媽都會check住兒子的手機，但發覺兒子表示開始懷疑自己的性取向，而且教練的說話講越露骨：「佢啲圖片就係對方發畀佢嘅，然後配一啲好猥褻嘅文字，成年人一睇呢，就係已經發生咗性關係嘅對話嚟嘅。」從陳媽媽提供的截圖所見，J教練已經咁樣問的她的兒子「想唔想免費放學之後滿足佢一個願望」，而所謂的「瞓晏覺」其實是去時鐘酒店開房，陳媽媽還說：「有一張相係一句英文，就問你準備好性未？即準備好玩呢件事未？第二張，我已經準備晒好啲嘢啦，同你溫完書，我就同你去尖沙咀開房。」本來陳媽媽與丈夫商量對策，但很快已經發現兒子的定位出現在尖沙咀加連威老道一間時鐘酒店，夫婦二人立即趕去現場，他們分頭趕到的時候，兒子的定位已經去了附近一間餐廳：「我同爸爸見到個仔同呢個男教練一齊，搭住膊頭係間食肆行出嚟。然後行咗去尖東地鐵站嗰度，徘徊咗好長時間，就坐咗喺月台度傾偈。最後走嘅時候，佢哋兩個仲有幾個goodbye kiss嘅動作，當時我同爸爸都接受唔到。結合之前我睇到嗰啲好猥褻嘅圖片，第二日，我就攞住所有知道嘅嘢去報咗警。警方睇過晒我啲所有資料之後，佢就話可以做嘢啦，可以告佢，最基本可以告咗佢非禮先。」

陳媽媽直接找J教練攤牌

不過陳媽媽報警後，發現J教練教仔仔點樣應對警方的查問，再有驚發現：「發現呢件事嘅時候，佢每一日返嚟，我都去檢查佢嘅底褲仔，我會睇下佢條褲會唔會有啲奇怪嘅污漬咁樣啦。事實上，我真係發現過兩次，我都收起咗，日後可能警方需要嘅話，就可以攞出嚟做證供。未申請到房嘅時候，又發現一次，阿仔嘅定位去咗某某大廈，我就問佢，你去尖沙咀某某大廈同某某大廈做咩？佢話係開房。」陳媽媽從J教練與兒子的對話中，不斷看到對方催逼兒子與他進行親密行為，陳媽媽認為事態嚴重，於是直接找J教練攤牌：「當時見面，佢係承認自己有做錯過。我問佢，如果你真係鍾意一個人，點解要涉及到性呢？佢都冇否認。」本來J教練同意慢慢做回普通朋友，但事實根本沒有改變：「仲有啲朋友喺街上見到佢哋，有好親暱嘅動作啦，甚至兩個男仔坐喺大髀貼大髀咁坐著。」J教練更經常用命的口吻向兒子表示：「呢啲就係對我嘅傷害啦，如果想彌補，就要下次主動，應承下次彌補返俾我啦，淨係講對唔住冇用㗎。」後來陳媽媽更發現J教練對兒子身邊的同學都有興趣，希望來一個「三人行」，當他得悉同學仔聲稱收一千蚊可以同他們玩一次，J教練意竟回覆指12歲先有資格開呢個條件，甚至又承認有戀童癖。幾經辛苦，J教練終於被《東張》，J教練稱已經沒有做教練，最後機場上演「末路狂奔」，明晚（25日）《東張》將繼續跟進。