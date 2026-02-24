Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

臥底嬌娃｜張曦雯大晒43吋長腿兼23吋纖腰 獲封「行走的人肉衣架」

影視圈
更新時間：17:45 2026-02-24 HKT
發佈時間：17:45 2026-02-24 HKT

由馬貫東、張曦雯、陳瀅、羅毓儀、邵美琪、關禮傑、黃子恆、涂毓麟、吳子冲及鍾柔美等主演的的全新輕鬆動作喜劇《臥底嬌娃》，昨晚（23日）八點半翡翠台播映。首播的《臥底嬌娃》共有四大亮點，第一個絕對是張曦雯（Kelly）的黃金比例完美身形，Kelly在第一集中，先後以四個以白色為主調的造型亮相，分別是修腰格仔背心恤衫配黑皮褲、白色超修腰OL連身裙配白色短外套、黑白色瑜伽套裝，及白色三件套西裝套褲。

張曦雯四大造型各有不同

Kelly的四大造型全部相當難Carry，無論是黑色皮褲／瑜伽褲的貼身度、白色OL裙的超修腰剪裁，或是要靠高䠷身形Carry的西褲三件套，Kelly不但零唧肉、臀部、腰間及大腿線條更是相當完美，175cm身高＋43吋長腿＋23吋纖腰，穿出女人味之餘，還穿出了時尚感；再加上恍如cat walk的完美步姿，難怪獲封「行走的人肉衣架」，並將Kelly的「婀娜多姿步姿」集成圖輯放上網。

張曦雯被網民大讚零唧肉

但Kelly受訪時透露並未有刻意為角色減肥，除了因為她向來注重運動及保持均衡健康飲食，亦因為她拍攝期間相當忙碌：「一休息就要去排舞、學唱歌同錄歌，當時仲宣傳緊兩套台慶劇，所以時間表排得好密，所以啲衫唔需要特別Keep都好啱身。」
除了造型亮麗，Kelly第一集亦展現了「Gfable式甜笑」。昨晚她穿著瑜伽服、坐在黃子恆大脾上甜蜜談情兼咀嘴的場口，不但大爆發的女人味大為吸睛；更令人驚艷的是，Kelly穿着如此貼身的瑜伽褲，做出坐著的姿勢時都可以零唧肉，更有網民錯重點指想不到Kelly的腋窩亦能保持如此白滑，大讚Kelly屈機，十分搞笑。

