《熊貓計劃之部落奇遇記》年初十上映 馬麗恨孖成龍再合作

由熊貓胡胡、成龍、馬麗、喬杉、于洋、王影璐主演的賀歲喜劇《熊貓計劃之部落奇遇記》，定於農曆大年初十（2月26日）在港澳院線上映。故事聚焦在胡胡，與成龍飾演的Jackie意外墜崖，闖入神秘原始部落。他們聯手御風族長（馬麗）、勇士強杉（喬杉）、神力王子圖魯（于洋）以及颯爽公主紗依（王影璐），展開爆笑冒險。

馬麗被成龍大哥和故事主旨吸引

在早前國內路演中，大哥成龍透露戲中「噴火冒煙酒」這場戲：「我想到以前去少數民族地區被敬酒的經歷，就設計把酒吐在火堆上，特別表現酒的濃烈，也讓後面喝醉後的心裡話顯得更真誠動人。」而馬麗表示今次拍攝這部電影因為有成龍大哥同埋被故事主旨吸引，更回想起38歲高齡產子的不易，也正因如此格外珍惜與家人相伴的時光。馬麗更希望大哥下次開新戲記得預埋她，動作片、愛情片都冇問題！

熊貓胡胡與成龍組王牌搭檔

影片由熊貓胡胡與成龍組成「雙國寶」王牌搭檔，以熊貓這一極具中國特色的文化符號為載體，將東方美學與奇幻冒險完美融合。大哥解釋，熊貓不僅代表了可愛，更代表了愛與和平。他坦言自己每次出去都會帶上熊貓玩偶，也想借此將中國文化帶向世界。為呈現最真實的部落風貌，劇組專程奔赴「中國最後一個原始部落」——雲南滄源佤族自治縣翁丁老寨實景取景。拍攝全程劇組以「零破壞」為原則，通過實際行動守護原始部落的完整與真實，將佤族村落原始的建築形態、生活場景與銀幕故事生動融合，讓這片土地上承載的文化被更多觀眾看見並記住。