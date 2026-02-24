Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

莊思敏首年以黃太身份派利是 大排長龍拜年講祝賀說話 堅持不曝光老公樣貌保護私隱

影視圈
更新時間：15:45 2026-02-24 HKT
發佈時間：15:45 2026-02-24 HKT

莊思敏（Jacquelin）去年10月與拍拖未夠兩年的高級督察黃耀彬（Matthew）在峇里島舉行婚禮，雖然莊思敏只與老公舉行婚禮，二人並沒有簽字註冊，但來到新一年馬年，成為黃太的莊思敏，更特意訂造賀年衫應節外，更與親友拜年聚會大派利是。

莊思敏笑到見牙唔見眼

Jacquelin在社交網分享與一班親友拜年情況，片中的她與老公坐定定在梳化上，一班親友及小朋友大排長龍至大門外逐一跟他們講恭賀說話拜年逗利是，其中有位著紅衫的小男孩跟Jacquelin講恭賀說話，氹得她不知幾開心，笑到見牙唔見眼。期間有位女子未有出鏡，但不時稱黃耀彬為姐夫，又大叫：「嘩嘩！好多人排隊喎！」，現場十分熱鬧。不過Jacquelin一向十分保護老公黃耀彬私隱避免曝光，更特意在片中以卡通公仔遮住老公個樣，雖然見不到個樣，但見他手舞足蹈，就知他當時的開心心情。

