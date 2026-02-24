凍齡舞王紐約遇世紀暴風雪 戶外徒步逃難凍到面青嘴唇發紫 全城交通癱瘓寸步難行

現年64歲的杜德偉，於年初五（21日）在美國康州舉行演唱會，他原訂於演唱會翌日回港，卻遇上美國東北部地區強勁冬季風暴，更是紐約市9年來首次發布暴風雪預警，而杜德偉所乘航班因暴風雪取消，在大雪粉飛下，四圍有著厚厚的積雪，而杜德偉當時在紐約街頭，凍到面色蒼白，嘴唇發紫，帽子和肩膀上也積了一層白雪，而且因為暴風雪令交通停駛，寸步難行，杜德偉現時只有等待暴風雪停止才能離開。

杜德偉遇暴風雪滯留紐約

杜德偉在新春期間，到紐約康州舉行演唱會，因受到暴風雪影響，在完成演唱會後與太太及團隊滯留紐約。冬季風暴從美東時間2月22日（周日）開始帶來厚重濕雪，積雪厚度可達數英尺，所有交通都受風雪影響陷入癱瘓，且導致大範圍停電。杜德偉先向粉絲幸平安，他表示：「年初五我在美國紐約康州演唱會，一行30幾人本來計劃在演唱會翌日離開，但航班因暴風雪取消，部分航班取消至25號，大隊滯留紐約。當時還不知道暴風雪這麼嚴重，直至晚上八時所有人同時收到電話的警報，預告交通停駛，所有商舖關門學校停課，團隊留在酒店暫避，才感覺到這次風雪的威力。」

杜德偉皮褸肩膀滿布積雪

杜德偉現時滯留在紐約，他在ig分享了身處險地的情況，周圍白茫茫一片，能見度甚低，片中杜德偉戴上帽子及黑色皮褸，但仍然未能禦寒，面色顯得非常蒼白，嘴唇凍到發紫，而且肩膀及帽子上也有積雪，杜德偉雖然遇上如此惡劣環境，仍不忘拍片紀錄，他一邊自拍一邊表示：「落大雪嘅紐約呀，Oh my god」，見多識廣的杜德偉，今次也是一次極其難忘的體驗。

杜德偉面對全城交通癱瘓

杜德偉身處時代廣場，看不到平日的人潮，而停泊在路邊的車子，也幾乎完全被積雪覆蓋，只剩下車頂一小部分露出，在這種惡劣天氣下，杜德偉在雪地中行走也顯得格外費力，路面結冰濕滑，每一步都充滿危險。之後他站在一輛黃色的士旁，攤開雙手，面露既無奈又驚訝的表情。美國大部分地區遭受冬季風暴侵襲，多個地方下大雪，據報道紐約市自2017年以來首次發布了暴風雪預警，讓杜德偉大開眼界。



