伍允龍感情穩定放心搞事業 新一年誓拍更多好戲

伍允龍去年憑電影《九龍城寨之圍城》先後在金像獎和亞洲電影大獎被提名「最佳男配角」，雖然最終失落獎項，但他認為被提名是對其演技一大認同，鼓勵他未來要拍更多好戲。除了演技獲肯定，伍允龍去年亦公開與李蔓瑩的戀情，更已見過雙方家長，伍允龍笑指媽咪無催婚，最重要是他們兩人相處得開心。撰文︰黃佩麗、攝影︰林賓尼

伍允龍 7 歲移民

伍允龍 7 歲隨父母移民美國芝加哥，父親在當地開設武館，令他自小就對武術有濃厚的興趣，而武館除教學生武術外，過年過節亦會有舞獅演出，伍允龍小時候也曾舞過獅頭，但一早已交棒給師弟們，他每次回美國都只在旁邊幫忙。今個農曆年，伍允龍「重操故業」，再拿起獅頭慶賀新春，雖然已多年沒有舞獅，但他舞起上來亦有模有樣，亦令他勾起不少在美國過年時的回憶。

伍允龍憑《九龍城寨之圍城》事業起飛。

伍允龍與女友李蔓瑩感情穩定，但暫時未有結婚打算。

伍允龍自細練習舞獅

伍允龍回憶小時候練習舞獅時很累，演出時更累，「每次表演都要一段時間，獅頭又重，但每次都很開心，最記得芝加哥在農曆年時都會落雪，試過在大雪中舞獅，獅頭又是用紙做，舞完之後要確保乾透才可收起來，等第二日再用。在大雪大風的環境下舞獅都幾難忘，雖然後來已經不用我舞獅，但我跟着師弟們一起去表演，在旁邊幫他們影相都辛苦。」

伍允龍打得又睇得。

伍允龍指兒時在芝加哥過年時，亦甚有氣氛。

移民更重視傳統節日

伍允龍在香港發展多年，每逢農曆年都會回美國探親，亦會幫忙處理武館事務，他表示美國的農曆年氣氛相當濃厚，「在當地的華人很重視農曆新年，我們都是中國人，無論搬咗去乜嘢地方都好，都很重視自己的文化，新年對華人是很重要的節日。尤其是移民家庭，就算我們在外國長大，都會捉緊自己的文化，細個最開心當然是 逗 利是，覺得有錢就開心，後來明白利是是長輩對後輩的祝福，很有意義。」

伍允龍表示馬年會專注發展事業，希望自己和大家都會「一帆風順」。

去年在電影金像獎和亞洲電影大獎均獲提名，令伍允龍喜出望外。

伍允龍少談拍拖冧事

談到去年最大的得着，伍允龍表示是在電影頒獎禮上有獎項提名，「提名是大家對我的演技認同，是一個很大的鼓勵，當時父母都有回來與我一起參與頒獎禮，覺得很窩心。（最大得着不是認識了女朋友嗎？）都是的，拍拖是緊要，但感情事是私人活動，工作才是公開的，就可以多講一些。」講到現時有拖拍，拜年時會被長輩催婚？伍允龍笑言無拖拍時都無催過，媽咪對他一向是順其自然，「兩個人的事無得逼，最重要是大家相處開心，無得心急，如果我心急就會一早求其找個女朋友。」

伍允龍透露目前有不少工作正在傾緊。

伍允龍新一年要搞好公司

至於新一年的目標，他表示要拍更多好的電影，「幾年前和拍檔開了間製作公司，有部戲正在做後期，我希望將公司變成一個品牌，讓觀眾和投資者知道，如果找我去做就可以拍到大家都想睇的動作片。現在的模式是，我和拍檔 sell 故仔時都有個 package ，通常是由他做編劇和導演，我做演員和動作指導，其他角色就會因應投資者的想法去找。」

作為動作演員雖然會經常受傷，但伍允龍就話「Pain is temporary, film is forever」。

伍允龍拍戲受傷當經驗

作為動作演員，受傷在所難免，伍允龍笑謂就算是做運動都會受傷，指每次拍戲都會盡力設計好每一個環節，會在最安全的情況下做危險動作，然而，意外總是難以避免，「我經常說『 Pain is temporary, film is forever 』，我的確經常受傷，早幾年隻腳俾架車拖，成嚿肉不見了又要開刀，傷口最後都會好返，今時今日都可以繼續拍戲。我不會因為受傷而害怕拍動作片，但每次出了意想不到的意外時，都會提醒自己下次可以點去保護自己和別人，這都是經驗，不會有陰影，如果再有類似情況，我會知道點樣去避免發生同樣的事，確保自己和別人的安全。」

伍允龍自言已多年沒有舞獅，但他舞起上來依然有模有樣。