譚輝智封劉威煌做「新晉倒神」 中年五福星盆菜宴互爆賭局秘聞丨獨家

《中年好聲音2》五兄弟譚輝智、劉威煌、甘永傑、梁浩賢、潘文龍（龍導）日前相聚食盆菜賀年，席間大爆劉威煌年年充當「財神」派彩，即使輸近六位數仍笑容滿面，被譚輝智封為「跑馬地新晉倒神」。五人更透露今年大計，計劃推出講兄弟情的正能量單曲，繼續發放歡樂。

譚輝智每年最期待新年，全因扮演「財神」的劉威煌最受歡迎。輝智笑住大爆：「佢一個輸三十家，人人袋住歡樂離場。」兄弟們甚至笑住踢爆威煌輸近六位數，但牌品極好，從不黑面。梁浩賢形容威煌似觀音開庫，鍾意派運：「佢話同出面啲朋友係贏嘅，有時我哋贏到都唔好意思，咁我哋都安心啲。」甘永傑即和議：「佢出面贏好多，係跌少少畀我哋啫。」

劉威煌堅持小賭怡情

對於被封「跑馬地新晉倒神」，劉威煌冇好氣兼揭「威水史」反擊：「咪聽佢哋亂吹啦！我去朋友屋企打麻將，踩完朋友隻愛犬篤黃金屎後，試過反敗為勝㗎。」他坦言輸錢多少會不開心，但一年一次聚埋玩，小賭怡情：「大家開心最緊要！」

譚輝智上年最快樂

講到過去一年事業發展，被喻為「吸金王」廣告多多的譚輝智形容上年是人生最快樂一年，除拍劇、做旅行團外，更在啟德做騷。講到繼關嘉敏後，他再跟《尋秦記》演員、中國國家話劇院一級演員吳樾撞樣，輝智也坦言似樣：「當年我留鬚時仲似，不過，佢身材咁好，樣又精緻過我，而且好打得。」問他可有想做打星？輝智笑言：「我畀人打就得。」譚輝智更自嘲：「打麻雀可以𡁻威煌！」引得全場大笑。

甘永傑爆阿Sa男友好細心

威煌去年忙於長壽舞台劇《小男人週記》做男主角「梁寬」，坦言徬徨過但越做越好。今年他會有新搞作，透露男團《HZD輕鬆啲》網上節目將有新玩法，今年亦會孖浩然、阿甘進軍內地開演唱會。

阿Sa男友係個「好仔」

正職建築師的甘永傑去年有三個樓盤落成，又與自己囡囡及梁浩賢一起演舞台劇《換吧！我的兄弟姐妹》，再兼做《甘日MVP》主持，認真充實。對於老友蔡卓妍（阿Sa）新戀情，甘甘大讚健身教練男友林俊賢為人細心，係個「好仔」：「佢細我哋十年，我哋叫佢做『阿仔』，我哋喺阿Sa屋企BBQ，佢會幫手攞凳，又成日逼我哋七點起身做運動，都戥阿Sa幸福。」

梁浩賢望今年出單曲

新秀出身的梁浩賢去年挑戰舞台劇成功，今年再下一城：「對上有歌已經係25年前，希望今年做到個人單歌。」提到講了多年的結婚大計，他仍然賣個關子表示拭目以待，笑言最怕冇驚喜。龍導同樣渴望多唱，更話為咗夢想可以犧牲職位，獲威煌承諾兄弟全力支持。