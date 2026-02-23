閔熙珍遭揭牽線NewJeans密會日本財閥 聯手家長塑造人設扮慘

有「NewJeans之母」之稱的ADOR前執行長閔熙珍日前在與HYBE娛樂的股權訴訟中獲勝訴，HYBE需向她支付255億韓圜（約1.38億港元）。今日韓八卦媒體《Dispatch》（D社）驚爆閔熙珍其實於幕後一直策劃NewJeans從ADOR中獨立，她更被指於2024年底接觸了72歲日本賽車界傳奇人物郷和道，此人外祖父是Bridgestone創始人石橋正二郎，祖父又被指是日清製麵高層，家族財力驚人。據指郷和道是NewJeans的狂熱粉絲，閔熙珍曾三度安排NewJeans與男方會面，時間更在她們宣布與ADOR解約後，2025年初NewJeans被閔熙珍召喚到日本，並在鄉和道的生日及特別紀念日，安排NewJeans親手寫生日卡和準備禮物。郷和道有句名言「勝負取決於維修站（Pit-Stop）」，NewJeans改名NJZ 後，發表的首隻單曲就叫《Pit-Stop》。

閔熙珍與Danielle母親短訊曝光

NewJeans前年11月舉行與ADOR解約記者會，D社公開閔熙珍與NewJeans成員Danielle母親的短訊，當中Danielle母親提議以「成員感到巨大的心理壓力、擔心ADOR妨礙或陷害」為由，拒絕參加ADOR的行程，閔熙表示讚同：「請照這樣先寫個草稿，我再來修改。」NewJeans名義發出的新聞稿及發布時間，其實全由閔熙珍親自策劃。她從接觸海外投資者、動員成員行動、策劃海外舞台到操作輿論走向，一連串動作早已讓外界解讀為「其實早就付諸行動」，只是因事件曝光，她才被逼停止。閔熙珍在NewJeans解約記者會8日前辭職，正是為了避免「瀆職罪」等法律責任的精心布局。

閔熙珍與Complex China交手

關於2025年3月在香港舉行的ComplexCon，當時NewJeans獲邀來港演出，並在台上宣布停工。D社指出：「Bonnie Chan Woo是Complex China的CEO，也是引領中國大眾文化產業的代表性人物。Bonnie去年10月曾向HYBE方面發送了提案。內容為『以4,000億韓圜（約21.7億港元）收購ADOR 80%的股份』，作為交換，她提出了『要求100%轉讓與藝人合約及全面營運相關權利的條件』。」當時閔熙珍佔ADOR 18%股份。Bonnie再稱他們已與NewJeans的代表們進行了討論，他們表示即使打輸違約訴訟都不打算回去。如果他們成功取得ADOR股份，預計將立刻重啟音樂製作與演出在內的活動。

閔熙珍否認指控

閔熙珍隨即否認指控：「現在已經沒人會被這種小說騙了⋯⋯與其關心一般人的民事案件，不如去徹查正在接受刑事調查的人（房時赫）吧。」之後在另一個限時動態再寫道：「去寫科幻小說或狗血劇劇本應該很不錯。」她強調會向D社採取法律行動。