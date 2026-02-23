Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

閔熙珍遭揭牽線NewJeans密會日本財閥 聯手家長塑造人設扮慘

影視圈
更新時間：20:45 2026-02-23 HKT
發佈時間：20:45 2026-02-23 HKT

有「NewJeans之母」之稱的ADOR前執行長閔熙珍日前在與HYBE娛樂的股權訴訟中獲勝訴，HYBE需向她支付255億韓圜（約1.38億港元）。今日韓八卦媒體《Dispatch》（D社）驚爆閔熙珍其實於幕後一直策劃NewJeans從ADOR中獨立，她更被指於2024年底接觸了72歲日本賽車界傳奇人物郷和道，此人外祖父是Bridgestone創始人石橋正二郎，祖父又被指是日清製麵高層，家族財力驚人。據指郷和道是NewJeans的狂熱粉絲，閔熙珍曾三度安排NewJeans與男方會面，時間更在她們宣布與ADOR解約後，2025年初NewJeans被閔熙珍召喚到日本，並在鄉和道的生日及特別紀念日，安排NewJeans親手寫生日卡和準備禮物。郷和道有句名言「勝負取決於維修站（Pit-Stop）」，NewJeans改名NJZ 後，發表的首隻單曲就叫《Pit-Stop》。

閔熙珍與Danielle母親短訊曝光

NewJeans前年11月舉行與ADOR解約記者會，D社公開閔熙珍與NewJeans成員Danielle母親的短訊，當中Danielle母親提議以「成員感到巨大的心理壓力、擔心ADOR妨礙或陷害」為由，拒絕參加ADOR的行程，閔熙表示讚同：「請照這樣先寫個草稿，我再來修改。」NewJeans名義發出的新聞稿及發布時間，其實全由閔熙珍親自策劃。她從接觸海外投資者、動員成員行動、策劃海外舞台到操作輿論走向，一連串動作早已讓外界解讀為「其實早就付諸行動」，只是因事件曝光，她才被逼停止。閔熙珍在NewJeans解約記者會8日前辭職，正是為了避免「瀆職罪」等法律責任的精心布局。

閔熙珍與Complex China交手

關於2025年3月在香港舉行的ComplexCon，當時NewJeans獲邀來港演出，並在台上宣布停工。D社指出：「Bonnie Chan Woo是Complex China的CEO，也是引領中國大眾文化產業的代表性人物。Bonnie去年10月曾向HYBE方面發送了提案。內容為『以4,000億韓圜（約21.7億港元）收購ADOR 80%的股份』，作為交換，她提出了『要求100%轉讓與藝人合約及全面營運相關權利的條件』。」當時閔熙珍佔ADOR 18%股份。Bonnie再稱他們已與NewJeans的代表們進行了討論，他們表示即使打輸違約訴訟都不打算回去。如果他們成功取得ADOR股份，預計將立刻重啟音樂製作與演出在內的活動。

閔熙珍否認指控

閔熙珍隨即否認指控：「現在已經沒人會被這種小說騙了⋯⋯與其關心一般人的民事案件，不如去徹查正在接受刑事調查的人（房時赫）吧。」之後在另一個限時動態再寫道：「去寫科幻小說或狗血劇劇本應該很不錯。」她強調會向D社採取法律行動。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
連鎖快餐店大家樂奇招杜絕霸位客！網民激讚封「德政」︰當咗茶樓 攞杯水坐成日
連鎖快餐店大家樂奇招杜絕霸位客！網民激讚封「德政」︰當咗茶樓 攞杯水坐成日
飲食
2026-02-22 14:40 HKT
房祖名驚傳秘婚細節揭人夫身份？與爸爸成龍遊米蘭 「婚訊」意外曝光疑娶郭富城「舊愛」
房祖名驚傳秘婚細節揭人夫身份？與爸爸成龍遊米蘭 「婚訊」意外曝光疑娶郭富城「舊愛」
影視圈
6小時前
大家樂人日限定優惠！一連兩日免費派凍/熱飲品 全線分店適用
大家樂人日限定優惠！一連兩日免費派凍/熱飲品 全線分店適用
飲食
10小時前
房協舉行「跨代共融在房協」啟動禮暨乙明邨跨代共融遊樂空間開幕典禮
03:00
跨代共融在房協　全方位提升社區幸福感
社會資訊
14小時前
網民熱議「全港最佳公屋邨」！交通便利/校網強勁/單位面積大 「這條邨一定沒有人反駁」
網民熱議「全港最佳公屋邨」！交通便利/校網強勁/單位面積大 「這條邨一定沒有人反駁」
生活百科
2026-02-21 17:07 HKT
旺角滙豐銀行內地男涉用假鈔及債券 面額逾$6億 醒目職員揭發報警拘人
突發
5小時前
LUNA SEA鼓手真矢離世終年56歲 奮戰第4期大腸癌五年去年揭再患腦瘤 無緣登3月演出
LUNA SEA鼓手真矢離世終年56歲 奮戰第4期大腸癌五年去年揭再患腦瘤 無緣登3月演出
影視圈
9小時前
冬季奧運︱谷愛凌今屆首奪個人金牌 賽後始知外婆往生即淚崩
冬季奧運︱谷愛凌今屆首奪個人金牌 賽後始知外婆往生即淚崩
即時國際
5小時前
港男遊日大鬧酒店早餐「俾狗都唔食」 結局反轉醜態畢露遭網民圍插｜Juicy叮
港男遊日大鬧酒店早餐「俾狗都唔食」 結局反轉醜態畢露遭網民圍插｜Juicy叮
時事熱話
5小時前
雷神四月任方廄主帥
雷神四月任方廄主帥
馬圈快訊
9小時前