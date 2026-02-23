詹天文減慢語速避免失言 踢爆好友鍾柔美壓力致肥
更新時間：19:46 2026-02-23 HKT
發佈時間：19:46 2026-02-23 HKT
發佈時間：19:46 2026-02-23 HKT
《聲夢傳奇》詹天文（Windy）、張馳豪、《聲秀》歌手馮熙燮、柯雨霏及胡子貝今日（23日）出席香港電台新春團拜。詹天文表示新年前和朋友去海南島玩，新年就與家人度過，十分開心。
詹天文求口齒伶俐
問Windy為何沒有約《聲夢傳奇》的歌手朋友歐一歐？她指他們要工作，暫時未約團拜。問有沒有搵好友鍾柔美？她坦言新年好忙故未有找她，知道她不開心，「相信佢而家冇乜大問題啦！」提到鍾柔美前日出席活動時明顯「發脹」，她指沒有留意，「可能係壓力所致！」而新一年願望，Windy望開個唱，並稱當初選擇在廣州讀書的原因，「希望喺內地多啲發展。」提到她去年常失言，她說︰「馬年想口齒伶俐，我而家諗多啲又講慢啲，表達好啲，人哋都聽得舒服啲。」
