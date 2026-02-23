盛傳離巢視后街頭擘脾！不雅坐姿照瘋傳 豪邁程度嚇壞網民：勁奇怪

視后蔡思貝（Sisley）已有兩年沒有新作推出，早前更因IG簡介刪除TVB經理人聯絡電話，而傳出離巢，蔡思貝未有多加解釋，但在threads上仍保留經理人聯絡方法，傳聞不攻自破。近日有網民在社交平台分享捕獲蔡思貝的照片，引起網民熱議。

蔡思貝神情輕鬆自在

前日（21日）有網民在threads分享在街頭遇見蔡思貝的照片，相中人穿上黑色背心襯迷你裙褲，加上一對長白襪及黑鞋，大晒一雙長腿，而面前放有一個巨型紅色行李箱。由於相中女子坐姿豪邁，單腳撐在行李箱上，擺出隨性輕鬆表情。

不少網民見到照片時，驚訝是否蔡思貝本人，有網民更笑言：「達哥做乜男扮女」、「佢係擺緊pose影相定做乜，點解成個流浪漢咁嘅？」、「腳短就咪學人擺上個篋度啦」、「佢咁樣擺勁奇怪」、「都幾令人好奇佢呢個姿勢係搞乜」、「殘咗好多，同埋髮質唔好就應該短頭髮」等。

蔡思貝傳離巢耐人尋味

蔡思貝參加《2013年度香港小姐競選》奪得亞軍，入行後備受力捧，2020年憑《踩過界II》在《萬千星輝頒獎典禮2020》中贏得「最佳女主角」，成為視后。不過蔡思貝自2024年播出劇集《飛常日誌》後已沒有新作，直到早前才傳出有機會演出周星馳（星爺）新作《少林女足》。蔡思貝今年2月6日慶祝35歲生日時，穿上紅裙發文：「Red for rebirth… This year, the story begins again.」表示「紅色象徵重生，今年，故事重新開始」，留言耐人尋味。

