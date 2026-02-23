Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

林愷鈴一個原因唔敢考車牌出入坐的士 認從小有大細眼靠化妝補救

影視圈
更新時間：16:16 2026-02-23 HKT
發佈時間：16:16 2026-02-23 HKT

林愷鈴（Ashley）今日（23日）到中環遮打花園演出音樂會，一身紅衫打扮，帶來新春熱鬧氣氛，她開心表示︰「今天開工是一個好開始，好意頭。」下星期二便是她的26歲生日，她透露生日當天與同一天生日的媽媽龔慈恩慶祝，「當天也與媽媽一起工作，是緣份的安排。」

林愷鈴自認「大頭蝦」

林愷鈴笑稱邁向30歲，「已過了妹豬時期，要好好定下計劃。」問她是否有結婚計劃？她笑指沒辦法，因為現時單身。她要努力賺錢，專注工作。去年自置物業的林愷鈴又說︰「買樓之後要供樓，我算幸運，keep住有工作，現時還能應付。其實打從買樓後便開始記帳。」問到最大開支在哪方面？她笑指︰「大家可能不相信，是交通開支！我沒有車牌沒有揸車，經常乘坐的士。」林愷鈴續說，新年期間致電給嫲嫲拜年，嫲嫲叮囑她千萬不要揸車，認為她是「公路炸彈」，她說：「我比較『大頭蝦』，嫲嫲擔心我揸車有危險……我有進步的，坐地鐵時不會睡着而過站。」

林愷鈴自誇靚女

此外，林愷鈴近日在把學生時期的生活照上載網上，網民指她「大細眼」以及有「明顯的雙下巴」。對此她大方回應︰「回看我的嬰兒照，的確從小就是大細眼！多謝化妝師，好厲害，現在的化妝技術好好，未至於喬裝呢！我比較一下，都覺得自己越大越靚，哈哈！」有網民指她的基因優良，樣貌似十足媽咪，她說：「弟弟也遺傳了媽媽基因，我覺得自己擁有媽媽基因多一些，哈哈！」

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
連鎖快餐店大家樂奇招杜絕霸位客！網民激讚封「德政」︰當咗茶樓 攞杯水坐成日
連鎖快餐店大家樂奇招杜絕霸位客！網民激讚封「德政」︰當咗茶樓 攞杯水坐成日
飲食
2026-02-22 14:40 HKT
外傭姐姐拆大疊利是片瘋傳！表情由地獄到天堂 最高金額竟有「呢個數」｜Juicy叮
外傭姐姐拆大疊利是片瘋傳！表情由地獄到天堂 最高金額竟有「呢個數」｜Juicy叮
時事熱話
6小時前
大家樂人日限定優惠！一連兩日免費派凍/熱飲品 全線分店適用
大家樂人日限定優惠！一連兩日免費派凍/熱飲品 全線分店適用
飲食
6小時前
房協舉行「跨代共融在房協」啟動禮暨乙明邨跨代共融遊樂空間開幕典禮
03:00
跨代共融在房協　全方位提升社區幸福感
社會資訊
9小時前
網民熱議「全港最佳公屋邨」！交通便利/校網強勁/單位面積大 「這條邨一定沒有人反駁」
網民熱議「全港最佳公屋邨」！交通便利/校網強勁/單位面積大 「這條邨一定沒有人反駁」
生活百科
2026-02-21 17:07 HKT
深圳全新免費巴士線！蓮塘/福田/皇崗口岸 直達鹽田商場+小梅沙海洋世界 每日通行
深圳全新免費巴士線！蓮塘/福田/皇崗口岸 直達鹽田商場+小梅沙海洋世界 每日通行
旅遊
2026-02-22 17:10 HKT
江華麥潔文準新抱曝光 32歲護士大仔宣布結婚 一場地求婚勁浪漫
江華麥潔文準新抱曝光 32歲護士大仔宣布結婚 一場地求婚勁浪漫
影視圈
6小時前
白雪仙獲多位巨星拜年 驚喜同框劉德華、劉松仁 汪明荃曝光世紀飯局合照
白雪仙獲多位巨星拜年 驚喜同框劉德華、劉松仁 汪明荃曝光世紀飯局合照
影視圈
2小時前
冬季奧運︱谷愛凌今屆首奪個人金牌 賽後始知外婆往生即淚崩
冬季奧運︱谷愛凌今屆首奪個人金牌 賽後始知外婆往生即淚崩
即時國際
1小時前
原審時獲裁定罪脫的劉偉聰遭律政司上訴。蘇正謙攝
01:37
35+顛覆案丨12被告上訴 劉偉聰罪脫遭律政司上訴 上訴庭駁回全部上訴維持原判
社會
7小時前