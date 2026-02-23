林愷鈴一個原因唔敢考車牌出入坐的士 認從小有大細眼靠化妝補救

林愷鈴（Ashley）今日（23日）到中環遮打花園演出音樂會，一身紅衫打扮，帶來新春熱鬧氣氛，她開心表示︰「今天開工是一個好開始，好意頭。」下星期二便是她的26歲生日，她透露生日當天與同一天生日的媽媽龔慈恩慶祝，「當天也與媽媽一起工作，是緣份的安排。」

林愷鈴自認「大頭蝦」

林愷鈴笑稱邁向30歲，「已過了妹豬時期，要好好定下計劃。」問她是否有結婚計劃？她笑指沒辦法，因為現時單身。她要努力賺錢，專注工作。去年自置物業的林愷鈴又說︰「買樓之後要供樓，我算幸運，keep住有工作，現時還能應付。其實打從買樓後便開始記帳。」問到最大開支在哪方面？她笑指︰「大家可能不相信，是交通開支！我沒有車牌沒有揸車，經常乘坐的士。」林愷鈴續說，新年期間致電給嫲嫲拜年，嫲嫲叮囑她千萬不要揸車，認為她是「公路炸彈」，她說：「我比較『大頭蝦』，嫲嫲擔心我揸車有危險……我有進步的，坐地鐵時不會睡着而過站。」

林愷鈴自誇靚女

此外，林愷鈴近日在把學生時期的生活照上載網上，網民指她「大細眼」以及有「明顯的雙下巴」。對此她大方回應︰「回看我的嬰兒照，的確從小就是大細眼！多謝化妝師，好厲害，現在的化妝技術好好，未至於喬裝呢！我比較一下，都覺得自己越大越靚，哈哈！」有網民指她的基因優良，樣貌似十足媽咪，她說：「弟弟也遺傳了媽媽基因，我覺得自己擁有媽媽基因多一些，哈哈！」