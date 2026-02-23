Frankie綵排舞台劇頻頻講錯嘢愛滋變痱滋 被歌曲洗腦難以入眠

陳瑞輝（Frankie@MIRROR）在堅離地城綵排舞台劇《小男人周記》，該劇將於28日公演。Frankie自認緊張，「排練得如火如荼！」並表示雖有演出《大象的告別式》的經驗，形容《小男人周記》主題輕鬆，惟節奏非常快，有許多搞笑位，故排練時鬧出笑話，導致拍檔經常笑場。

Frankie疑有讀寫障礙

Frankie︰「我常常讀錯對白，懷疑有讀寫障礙，試過把愛滋講成痱滋，女朋友講成男朋友！令到拍檔忍不了笑，戥他們辛苦！」曾因為「快速換裝」而緊張的他，指日前排戲時，為了換衫而滿頭汗，並笑言有著錯衫的情況，「也試過穿多了，穿了4件衫上台，我發覺舞台劇演員都會爆汗，沒辦法止汗的。」談到劇中與廖嘉敏擁抱，他笑言僅此而已。Frankie新年無假放，要追趕演出進度。問另一半投訴？他卻指：「新年最緊要開開心心！（被催婚？）讀書、升學、結婚親戚都不會問。」問到要為演出戒口？他稱︰「新年有多吃，有戒熱氣食物，有飲涼茶。睡覺就麻煩一點，因為舞台劇的歌曲都在腦海出現！」問到監製陳恩碩及鄭丹瑞可有評價或投訴？他說︰「暫時表演還可以啦！」