Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

Frankie綵排舞台劇頻頻講錯嘢愛滋變痱滋 被歌曲洗腦難以入眠

影視圈
更新時間：15:45 2026-02-23 HKT
發佈時間：15:45 2026-02-23 HKT

陳瑞輝（Frankie@MIRROR）在堅離地城綵排舞台劇《小男人周記》，該劇將於28日公演。Frankie自認緊張，「排練得如火如荼！」並表示雖有演出《大象的告別式》的經驗，形容《小男人周記》主題輕鬆，惟節奏非常快，有許多搞笑位，故排練時鬧出笑話，導致拍檔經常笑場。

Frankie疑有讀寫障礙

Frankie︰「我常常讀錯對白，懷疑有讀寫障礙，試過把愛滋講成痱滋，女朋友講成男朋友！令到拍檔忍不了笑，戥他們辛苦！」曾因為「快速換裝」而緊張的他，指日前排戲時，為了換衫而滿頭汗，並笑言有著錯衫的情況，「也試過穿多了，穿了4件衫上台，我發覺舞台劇演員都會爆汗，沒辦法止汗的。」談到劇中與廖嘉敏擁抱，他笑言僅此而已。Frankie新年無假放，要追趕演出進度。問另一半投訴？他卻指：「新年最緊要開開心心！（被催婚？）讀書、升學、結婚親戚都不會問。」問到要為演出戒口？他稱︰「新年有多吃，有戒熱氣食物，有飲涼茶。睡覺就麻煩一點，因為舞台劇的歌曲都在腦海出現！」問到監製陳恩碩及鄭丹瑞可有評價或投訴？他說︰「暫時表演還可以啦！」

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
連鎖快餐店大家樂奇招杜絕霸位客！網民激讚封「德政」︰當咗茶樓 攞杯水坐成日
連鎖快餐店大家樂奇招杜絕霸位客！網民激讚封「德政」︰當咗茶樓 攞杯水坐成日
飲食
2026-02-22 14:40 HKT
網民熱議「全港最佳公屋邨」！交通便利/校網強勁/單位面積大 「這條邨一定沒有人反駁」
網民熱議「全港最佳公屋邨」！交通便利/校網強勁/單位面積大 「這條邨一定沒有人反駁」
生活百科
2026-02-21 17:07 HKT
深圳全新免費巴士線！蓮塘/福田/皇崗口岸 直達鹽田商場+小梅沙海洋世界 每日通行
深圳全新免費巴士線！蓮塘/福田/皇崗口岸 直達鹽田商場+小梅沙海洋世界 每日通行
旅遊
22小時前
房協舉行「跨代共融在房協」啟動禮暨乙明邨跨代共融遊樂空間開幕典禮
03:00
跨代共融在房協　全方位提升社區幸福感
社會資訊
7小時前
外傭姐姐拆大疊利是片瘋傳！表情由地獄到天堂 最高金額竟有「呢個數」｜Juicy叮
外傭姐姐拆大疊利是片瘋傳！表情由地獄到天堂 最高金額竟有「呢個數」｜Juicy叮
時事熱話
4小時前
大家樂人日限定優惠！一連兩日免費派凍/熱飲品 全線分店適用
大家樂人日限定優惠！一連兩日免費派凍/熱飲品 全線分店適用
飲食
4小時前
原審時獲裁定罪脫的劉偉聰遭律政司上訴。蘇正謙攝
35+顛覆案丨12被告上訴 劉偉聰罪脫遭律政司上訴 上訴庭駁回全部上訴維持原判
社會
5小時前
00:43
天氣︱回南天將至 一連8日相對濕度高達95% 天文台料周五起連落4日雨
社會
2026-02-22 13:06 HKT
04:08
星島申訴王｜香港山野悲歌 飛鵝山執避孕套+2000支煙頭 淨山義工：心痛香港
申訴熱話
8小時前
白雪仙獲多位巨星拜年 驚喜同框劉德華、劉松仁 汪明荃曝光世紀飯局合照
白雪仙獲多位巨星拜年 驚喜同框劉德華、劉松仁 汪明荃曝光世紀飯局合照
影視圈
6小時前