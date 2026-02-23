關智斌澳門騷唱《眼紅館》彌補啟德遺憾 邀師妹VIVA表演傳承舞台夢

關智斌（Kenny）日前於澳門百老匯舉行《關智斌演唱會2026 The Endless Adventure Live in Macau》。演唱會上，Kenny大展身手玩Flying Pole，還多次與歌迷真情對話，同時宣布成立官方粉絲後援會。演唱會一開始，大螢幕便播出去年Kenny於啟德舉行演唱會的尾聲片段，當時完show後觀眾不停大叫Encore不肯離場，Kenny再次上台，由於場地時間所限，只能唱出兩句《眼紅館》。因此今次澳門show的Opening，Kenny特意選了《眼紅館》作為開場曲，以彌補去年的遺憾。

關智斌玩Flying Pole好感慨

完成Flying Pole環節後，Kenny談感受，「其實我每次練呢支Pole嘅時候，都幾孤獨㗎！因為每次就算轉到暈或者升到好高，或者周身損晒，係冇人幫到你，冇人救到你，或者轉到我想停呀……你一定係要靠自己去停。」Kenny透露籌備這個演唱會時，腦海早就出現這畫面，Flying Pole能表現那種無力感、失重之感，感性說道：「無論呢個世界幾黑暗都好，只要一抬頭，始終會有一啲好微弱，好溫暖嘅光去守護住你哋。」

關智斌讚VIVA充滿熱誠

澳門站嘉賓，Kenny邀請了同門師妹女團VIVA，又合唱《相對濕度》，其後VIVA solo表演《FOMO》。談到邀請VIVA及合作過程中的感觸，Kenny坦言：「喺排舞室，佢哋話原來係第一次做演唱會嘉賓，我突然間覺得，『咦？原來我以前覺得咁take it for granted嘅嘢，原來唔係咁。』以前我哋細個，成日跟住啲師兄師姐去好多唔同嘅舞台，做佢哋演唱會嘉賓，佢哋畀呢個機會我，我今日先可以有機會有一個屬於自己嘅舞台。我同自己講，如果我有一日有自己舞台，我會將呢個機會承傳落去。喺排舞嘅時候，我真係見到VIVA有好大嘅熱誠，好專業。」

歌迷狂派利是

VIVA談到與Kenny的合作，Macy分享演出時的心情，「我頭先有一個高音位，個動作係要挨向Kenny，其實我係好驚走音，我心跳加速，驚控制唔到自己。」Ada立即「投訴」，「今日綵排嘅時候，佢仲問Kenny可唔可以畀佢挨多次，我問點解你可以咁過分？因為我嗰part係冇同Kenny有任何嘅接觸，我真係好唔抵呀今次，哈哈！」引來全場大笑。到Encore環節，Kenny於觀眾席驚喜現身，歌迷即時瘋狂向他派利是。隨後第二次Encore唱《死性不改》時，Kenny發揮搞笑本色，「新年流流，唔好咩性不改，叫《靚性不改》啦，大家今年繼續靚呀。」全場再次歡呼兼爆笑，為澳門站畫上完美句號。