BAFTA 2026｜Robert Aramayo爆冷贏影帝手指指里安納度︰不可思議 《一戰再戰》擸6獎做大贏家

有「英國奧斯卡」之稱的「第79屆英國電影電視藝術學院電影獎」（BAFTA）於香港時間今日凌晨在倫敦舉行，最大贏家為《一戰再戰》，橫掃最佳電影、導演、改編劇本、攝影、剪接及男配角共6獎。首次於BAFTA奪「最佳導演」的保羅湯瑪士安德遜（Paul Thomas Anderson）領獎時說：「誰要是說現在的電影不好，都給我滾開！讓我們繼續無所畏懼地拍電影吧。」

甜茶《Marty Supreme》捧蛋

《I Swear》33歲的Robert Aramayo擊敗大熱的「甜茶」添麥菲查洛美（Timothee Chalamet）、里安納度狄卡比奧（Leonardo DiCaprio）等人，贏得影帝，他指着里安納度直言：「看着像你這樣的人，我絕對不敢相信……老實說，我不敢相信我獲得了這個獎項。在我上學的時候，伊凡鶴基（Ethan Hawke）發表了關於作為演員長壽的演講，關於保護你的才能和避免自我毀滅的行為，所以今晚能和你們一起成為同一類別（影帝）真是不可思議。」他再贏得「新星獎」。另外，賽前獲11項提名的《Marty Supreme》捧蛋而回。

《哈姆尼特》Jessie Buckley成影后

影后由金球影后《哈姆尼特》Jessie Buckley擊敗另一金球影后《媽的多重悲傷》露絲拜恩（Rose Byrne）勇奪！《哈姆尼特》亦獲頒「最佳英國電影」。最佳男女配角分別是《一戰再戰》辛潘（Sean Penn）及《罪人們》Wunmi Mosaku；《罪人們》再贏得最佳原創劇本、原創配樂獎。挪威片《情感的價值》摘下最佳非英語電影，《優獸大都會2》封最佳動畫。

禁取笑安德魯

英國威廉王子及凱特皇妃都現身頒獎禮，其叔叔安德魯日前涉在擔任貿易特使期間洩密給淫魔富商愛潑斯坦（Jeffrey Epstein）被捕，據指皇室下命令要求頒獎禮不要拿安德魯開玩笑。主持人Alan Cumming則拿有份角逐男配角的保羅麥斯卡（Paul Mescal）睇電話來開玩笑，嚇得保羅即尷尬掩面。