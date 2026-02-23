Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

BAFTA 2026｜Robert Aramayo爆冷贏影帝手指指里安納度︰不可思議 《一戰再戰》擸6獎做大贏家

影視圈
更新時間：14:15 2026-02-23 HKT
發佈時間：14:15 2026-02-23 HKT

有「英國奧斯卡」之稱的「第79屆英國電影電視藝術學院電影獎」（BAFTA）於香港時間今日凌晨在倫敦舉行，最大贏家為《一戰再戰》，橫掃最佳電影、導演、改編劇本、攝影、剪接及男配角共6獎。首次於BAFTA奪「最佳導演」的保羅湯瑪士安德遜（Paul Thomas Anderson）領獎時說：「誰要是說現在的電影不好，都給我滾開！讓我們繼續無所畏懼地拍電影吧。」

甜茶《Marty Supreme》捧蛋

《I Swear》33歲的Robert Aramayo擊敗大熱的「甜茶」添麥菲查洛美（Timothee Chalamet）、里安納度狄卡比奧（Leonardo DiCaprio）等人，贏得影帝，他指着里安納度直言：「看着像你這樣的人，我絕對不敢相信……老實說，我不敢相信我獲得了這個獎項。在我上學的時候，伊凡鶴基（Ethan Hawke）發表了關於作為演員長壽的演講，關於保護你的才能和避免自我毀滅的行為，所以今晚能和你們一起成為同一類別（影帝）真是不可思議。」他再贏得「新星獎」。另外，賽前獲11項提名的《Marty Supreme》捧蛋而回。

《哈姆尼特》Jessie Buckley成影后

影后由金球影后《哈姆尼特》Jessie Buckley擊敗另一金球影后《媽的多重悲傷》露絲拜恩（Rose Byrne）勇奪！《哈姆尼特》亦獲頒「最佳英國電影」。最佳男女配角分別是《一戰再戰》辛潘（Sean Penn）及《罪人們》Wunmi Mosaku；《罪人們》再贏得最佳原創劇本、原創配樂獎。挪威片《情感的價值》摘下最佳非英語電影，《優獸大都會2》封最佳動畫。

禁取笑安德魯

英國威廉王子及凱特皇妃都現身頒獎禮，其叔叔安德魯日前涉在擔任貿易特使期間洩密給淫魔富商愛潑斯坦（Jeffrey Epstein）被捕，據指皇室下命令要求頒獎禮不要拿安德魯開玩笑。主持人Alan Cumming則拿有份角逐男配角的保羅麥斯卡（Paul Mescal）睇電話來開玩笑，嚇得保羅即尷尬掩面。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
連鎖快餐店大家樂奇招杜絕霸位客！網民激讚封「德政」︰當咗茶樓 攞杯水坐成日
連鎖快餐店大家樂奇招杜絕霸位客！網民激讚封「德政」︰當咗茶樓 攞杯水坐成日
飲食
23小時前
網民熱議「全港最佳公屋邨」！交通便利/校網強勁/單位面積大 「這條邨一定沒有人反駁」
網民熱議「全港最佳公屋邨」！交通便利/校網強勁/單位面積大 「這條邨一定沒有人反駁」
生活百科
2026-02-21 17:07 HKT
深圳全新免費巴士線！蓮塘/福田/皇崗口岸 直達鹽田商場+小梅沙海洋世界 每日通行
深圳全新免費巴士線！蓮塘/福田/皇崗口岸 直達鹽田商場+小梅沙海洋世界 每日通行
旅遊
21小時前
房協舉行「跨代共融在房協」啟動禮暨乙明邨跨代共融遊樂空間開幕典禮
03:00
跨代共融在房協　全方位提升社區幸福感
社會資訊
6小時前
00:43
天氣︱回南天將至 一連8日相對濕度高達95% 天文台料周五起連落4日雨
社會
2026-02-22 13:06 HKT
04:08
星島申訴王｜香港山野悲歌 飛鵝山執避孕套+2000支煙頭 淨山義工：心痛香港
申訴熱話
6小時前
外傭姐姐拆大疊利是片瘋傳！表情由地獄到天堂 最高金額竟有「呢個數」｜Juicy叮
外傭姐姐拆大疊利是片瘋傳！表情由地獄到天堂 最高金額竟有「呢個數」｜Juicy叮
時事熱話
3小時前
原審時獲裁定罪脫的劉偉聰遭律政司上訴。蘇正謙攝
35+顛覆案丨12被告上訴 劉偉聰罪脫遭律政司上訴 上訴庭駁回全部上訴維持原判
社會
4小時前
白雪仙獲多位巨星拜年 驚喜同框劉德華、劉松仁 汪明荃曝光世紀飯局合照
白雪仙獲多位巨星拜年 驚喜同框劉德華、劉松仁 汪明荃曝光世紀飯局合照
影視圈
5小時前
財政預算案．前瞻︱電動車「一換一」計劃取消？1月登記數字暴升 議員業界籲勿一刀切
政情
7小時前