吳業坤抱病唱歌頻走音 周年紀念外國再搞婚禮補償太太

吳業坤（坤哥）昨天（22日）現身會展出席婚紗展，大批粉絲到場支持，他在台上向在埸觀眾送上新年祝福，希望大家身體健康，並自爆身體抱恙。隨後坤哥唱《愛情求生案內書》、《百二歲》、《仍然是愛》等歌曲，惟因抱病在身，失準走音。他坦言感到抱歉︰「唱得唔完美。」希望透過歌聲傳遞情感，祝願各位都能與摯愛「相愛到百二歲」，寄語︰「愛夠能解決一切。」

吳業坤休息不足

對於表現失準，坤哥接受訪問時表示：「自從美加回港後，這幾天都冇停過，忙工作、拜年，直到年初二，一放鬆個人就開始『嚟料』，從來未試過唱歌有咁嚴重走音，有少少唔好意思。」他續說︰「原本想同粉絲講，萬一唱唔到就大家幫手唱。」坤哥表示過往通宵工作也未有影響演出水準，笑言可能年紀大，並指日籍太太濱口愛子有擔心他能否順利完成演出，「我有定時食藥，冇睇醫生。」惟短期內無法休息，皆因緊接要到內地巡演，「身體應該OK嘅，個人都仲好精神嘅。」他重申對走音感到尷尬，唯有不停講笑打圓場。

吳業坤未計劃添丁

結婚近4年的坤哥，問到當年籌備婚禮點滴，他表示與太太對儀式一竅不通，難免發生爭拗，重點是要有共識，互相遷就，「女仔一世人都想做一次公主，乜嘢都想用真花，我哋男人就會實際啲，經協調後，最終選擇『半真半假』。」幸好太太沒有怨言，「希望將來結婚周年，可以喺外國搞一個完全滿足到太太嘅婚禮。」提到他早前奪得夢寐以求TVB「飛躍進步男藝員」獎項，問到下一步是否計劃生BB？他說：「仲有一段距離，想繼續喺事業上衝刺！首要養好身體，唔好咁易病。」