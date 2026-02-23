Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

原來視咁的｜《非常檢控觀》結局劇情大扭轉 《臥底嬌娃》今晚接力賀歲

影視圈
更新時間：13:15 2026-02-23 HKT
發佈時間：13:15 2026-02-23 HKT

今日農曆年初七人日，夜晚8點半又有好介紹，就是TVB新劇《臥底嬌娃》首播，到底有幾好睇，容後細數。

先講上星期五《非常檢控觀》連播兩小時大結局，劇情張力十足，堪稱近期TVB劇集高潮之作。結局講到黑化後的蔣家旻毅然將父親李成昌罪證交給警方，親手將其送入監牢。獄中重逢一幕可列教科書級，面對毫無悔意的父親，蔣家旻一句「多謝你呀爹哋」，至此父女恩斷義絕，氣氛令人不寒而慄。李成昌跟蔣家旻是繼《美麗戰場》後再度合作，二人演出已昇華至另一層次。不過好戲還在後頭，馬德鐘跟程可為這對母子「對決」。面對馬德鐘咄咄進逼質問，老戲骨程可為面不紅耳不赤先用歪理辯解，再以道德勒索爆發出一段4分鐘的爭論戲份。不但演的過癮，連看戲的觀眾都深深陷入演員的思緒當中，喘不過氣來。

蔣家旻跟李成昌這場獄中對手戲，獲網民大讚。
馬德鐘跟程可為的「對決」亦令觀眾睇得過癮。
幕後班底強勁

經歷過25集《非常檢控觀》的高能輸出，今晚播映的《臥底嬌娃》氛圍截然不同，可讓觀眾鬆一下氣。這套主打輕快的喜劇，最適合闔家圍坐餐桌以電視送飯。欣賞前不妨科普一下此劇賣點，首先監製方駿釗製作過《降魔的》、《跳躍生命線》；而編審邵麗瓊的作品包括《他來自江湖》、《創世紀》，一望就知這對組合不簡單。而3位女主角張曦雯、陳瀅、羅毓儀各具特質，劇中張曦雯繼續發揮「專業戶」本色，化身「女版福爾摩斯」憑睿智拆解疑難。陳瀅的喜感早在《痞子殿下》表露無遺，今次在新劇中她會作為動作擔當，性格感性冷艷。至於年紀最輕的羅毓儀主打甜美靈動，更是「行走資料庫」跟前兩者結合相得益彰。男主角馬貫東是第二次以男一身份演出，他一向演出賣力，今趟更加添幾分肉緊。為應付多場動作場面，馬貫東花了兩個月時間減了20磅有多，更率先預告會有連場「晒肌」場面及跟張曦雯的親熱戲，自然令人期待。

馬貫東為再次做男主落力瘦身。
張曦雯、陳瀅、羅毓儀齊齊做卧底查毒品案。
《臥底嬌娃》以女性陣容主導，加上邵美琪、關禮傑等實力派演員助陣。故事講述張曦雯、陳瀅、羅毓儀3位女警被委派以女團身份擔任臥底，調查販賣毒品「粉精靈」的幕後黑手。過往新春佳節，總會到戲院觀賞賀歲笑片，今年觀眾只要安坐家中，收看《臥底》3位靚女初挑搞笑大樑，用歡樂及笑料應節。

