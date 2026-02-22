黃宗澤下廚賀稱帝 蔡潔陳瀅事業愛情有期盼 「最佳拍檔」笑談新年願望∣名人雜誌

出爐視帝黃宗澤與同門的「最佳拍檔」蔡潔以及陳瀅，一同祝福《名人雜誌》讀者新年快樂、馬年行大運、平平安安！黃宗澤早前在一片歡呼聲中榮登《萬千星輝頒獎典禮2025》視帝寶座，圈中好友眾多的他，這段時間慶祝活動不斷，加上密密麻麻的工作安排，在忙碌中度過新年前夕。撰文：李文偉 攝影：譚志光

同門的三人齊齊分享新年願望。

談到難得的春節假期，黃宗澤選擇在家中做廚師，「都忙了一整年沒有停過，新年會約朋友，年年都差不多，只要在香港過年都會約朋友來家裏吃飯，下廚煮團年飯給大家品嘗，一班兄弟也會來我家裏團拜。」黃宗澤透露在過年前一星期便着手親自準備，去年更首次炮製蘿蔔糕，獲一班朋友迅速清碟，笑言是下廚最開心的事。為慶祝得獎，今年造訪的朋友會更多？黃宗澤指新年習慣清靜一下，「通常年初一都是最好的4、5位朋友，一起聊天、摸摸酒杯底。」

黃宗澤獲邀做聯合監製



蔡潔完成工作後回湛江老家過年，過去一年因為工作未有回鄉度歲，今年則會與親戚朋友慶祝佳節，更親手為家人煎蘿蔔糕，又指家人準備的食物最有家鄉風味，令人感到幸福，她亦計劃到外地滑雪，知道陳瀅都有興趣，希望將來相約一起去。黃宗澤就投訴兩人不約他，笑言不會滑雪也可以學，會學單板滑雪感覺比較有型，又爆蔡潔好謙虛自稱新手，其實是玩了多年的專業級，蔡潔指每次都會去不同地方，欣賞不同雪山的風景。至於陳瀅今年會在工作中度過，因為新劇《臥底嬌娃》在新年期間播出，要與張曦雯、羅毓儀等一起現身宣傳，同觀眾拜年，又指新年最佳節目是與家人食飯，亦喜歡行花市將家裏布置好，「會買桃花、水仙將屋企布置出新年氣氛，但沒有太多人來，哈哈！」



回顧過去一年成績，黃宗澤形容是開心的豐收一年，三人有份主演的《執法者們》亦是去年最高收視劇集，《新聞女王2》更令他成為「雙料視帝」，「要感謝邵氏的同事，很俾心機地威逼利誘我去宣傳，聖誕節大家一起四出拉票，大家都非常勤力！」他亦感恩市道影響下，工作量沒有受影響，新一年同樣安排滿滿，「希望今年行業大家都會更好，多些戲開、大家都有工作做。馬年希望自己可以身體健康，覺得年紀大了易病了，經常飛來飛去，皮膚亦容易出狀況。」至於成為視帝後的下一步，黃宗澤笑言：「好大壓力！是得獎後大家最常問的問題，去年遇到Kingston這樣特別的角色，今年會不會繼續揀做這類衰人，不能只做警察，哈哈！新一年有很多計劃在討論當中，當中樂小姐（樂易玲）也提議我，幫忙做聯合監製，對我而言都幾大挑戰，因為監製甚麼事都要管理，劇本、拍攝、台前幕後和起居飲食都要管，樂小姐說如果在馬來西亞等外地拍攝，我的朋友都可以幫上忙，我自己覺得不妨一試，如果成事都希望嘗試一下，若實行會是最大挑戰。」蔡潔與陳瀅都對黃宗澤監製的工作有興趣，笑言伙食一定好、受盡照顧，黃宗澤笑言兩人要有肥10磅的準備。至於剛拍畢的新作《風華背後》，黃宗澤亦期待與汪明荃、蔡少芬、朱茵等的合作有火花，在新一年收穫好成績。

蔡潔學識等待就會出現



蔡潔過去一年參與了新劇《枱底》、《風華背後》等的拍攝外，更連續三年分身創作出書成「才女」，又跨步入漫畫界並在早前舉行聯乘展覽，新年更在海外獲獎。蔡潔感恩工作量一直恰如其分，不用徬徨地等待，「每次工作我都需要時間消化，所以節奏上非常好，亦有時間去做自己的書，不久前收到好消息，書籍在外地參加國際比賽得到好成績，接下來會進一步將角色變成IP，去做產品和朋友們一起交流，有本地藝術家、亦有演藝界朋友參與，將會義賣支持宏福苑的居民，沒想到有一日可以踏到這界別，亦得到點好成績。」黃宗澤投訴沒邀他一起玩，蔡潔笑言太貴請不起他、亦覺得他太忙碌沒時間，黃宗澤笑問為何同門都有這誤會。談到新一年計劃，蔡潔表示，「最近兩年學識等事情出現，如果有工作想做，但未遇到好時機，會急於實現但結果不成熟，亦會很抑鬱。過去兩年都遇過不開心的時候，在家裏覺得抑鬱，感覺事情解決不了。但新一年有劇集已預定檔期、漫畫亦會推出新作，新一年我亦想操肌，因放任自己很多年了！」

陳瀅希望感情生活順利



在加拿大長大的陳瀅，則指去年因本命年犯太歲，笑言沒有這方面知識，「但到年尾時我相信了，生命有五樣最重要，包括個人健康、家人、朋友、愛情和事業，但這五方面總會有一方面不順利，亦發生了不少令我難過的事，令我很期待送蛇迎馬，會在新一年好好準備，希望大家介紹最好的地方求新一年順利。」她指在家人方面，因其中一隻愛犬離開令她消沉好一段時間，坦言發生了太多事，令她不禁有點迷信，「但我知道馬年會非常好，希望和屬蛇的朋友加油，今年大家都好掂！」問陳瀅新一年目標，她笑言比過去一年好已很滿足，最期待宣傳新劇與大家見面，「近年劇集都在新年與大家見面，新年宣傳會更有喜氣，難得以喜劇與大家度過新年，相信新一年事業會更好。」陳瀅對馬年有信心和希望，望積極改善各方面情況，最近被指蜜運中的她，望感情生活也一起拓展？她笑言：「最近五件事都不順利，希望都可以順利啦！」黃宗澤笑指她進入新一年一刻，追求者便會不斷。

場地：香港麗晶酒店

