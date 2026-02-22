江欣燕戒酒戒辣不欲多談健康狀況 或同阮兆祥拍檔︰最緊要好玩

李居明、江欣燕、龍貫天等到沙田為《粵劇特朗普4.0》拜神。江欣燕以「伊萬卡」漲爆造型亮相，而龍貫天則打扮成「馬杜羅」，十分趣怪。江欣燕稱分飾三角，要打扮成外國人，身形龐大，笑言是「真材實料」，她希望觀眾睇得開心。

江欣燕新年不敢放肆

而龍貫天則形容江欣燕是開心的人，「想法比行動力快，是個叻人。」談到受邀6月再演新作，江欣燕開心表示多謝李居明找她一起玩，指忙於準備粵劇演出，新年只有一天假期在家中唱K、打麻將，她說︰「只可以飲果汁，無飲酒，食少少辣也不敢，因為怕失聲，為演出準備是有壓力的。」對於早前的「街市早苗」扮相被指臉相不自然，疑身體狀況響警號，她稱當時有點不舒服，早前患甲亢（甲狀腺功能亢進症）已康復，「今晚不搶別人焦點，不多談了。」並稱健狀況不會影響演出水準。至於李居明有意邀其好友阮兆祥演出，她認為是好事，「多些人一起玩更開心！」