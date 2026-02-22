第76屆柏林影展│《Yellow Letters》奪最高榮譽「金熊獎」 珊迪娜許勒暌違20年再度封后

「第76屆柏林影展」於香港時間今晨公布得獎名單，土耳其裔德國導演lker Çatak的《Yellow Letters》贏得最高榮譽的最佳電影金熊獎。《墮下的對證》德國影后珊迪娜許勒（Sandra Hüller）暌違20年，憑《Rose》在柏林再度封后。

獲獎電影人表態聲援

今屆影展因評審團主席雲溫達斯（Wim Wenders）一句「電影人避免直接參與政治」引發激烈的爭議，頒獎禮上好幾位獲獎電影人即趁機聲援加沙地區的巴勒斯坦人。最佳電影金熊獎由《Yellow Letters》捧走，電影講述土耳其的劇場導演和女演員夫妻因為政治因素被逼失去工作及離鄉背井，片中充滿濃厚的政治控訴意味。雲溫達斯認為這部電影有預示不久將來可能發生在自身國家的驚人預兆。導演Iker Çata在台上發表得獎感言時，表示：「真正的威脅並不在我們之間，電影人不要互相對立，而是去對抗獨裁專制、右翼，以及摧毀我們權利和生活方式的虛無主義者。」

《Salvation》奪得「評審團大獎獎」

「評審團大獎獎」由土耳其電影《Salvation》奪得，導演Emin Alper致詞時提到：「加沙的巴勒斯坦人正在最惡劣的情況下垂死生存。」贏得觀眾的熱烈掌聲。最佳主角獎由珊迪娜許勒憑《Rose》第二度捧走，她20年前曾憑《Requiem》首封柏林影后。珊迪娜在片中女扮男裝的精彩表現獲得好評，她在台上明言：「我一如往常沒有準備得獎感言，我整晚上都在聆聽你們的發言，我只能說『你們說的都是對的，全部』。我覺得很神奇的是，我在一個能夠說出真心話的房間裏，我為此感到很感激。」法國影后茱麗葉庇洛仙（Juliette Binoche）主演的英美片《Queen At Sea》獲得「評審團獎」，此片的英國演員Calder-Marshall及Tom Courtenay齊獲頒最佳配角獎。《Everybody Digs Bill Evans》 Grant Gee奪得最佳導演，《Nina Roza》獲頒最佳劇本。