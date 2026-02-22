MC張天賦拖愛犬「豬柳蛋」拍廣告 陳蕾視人生如打機不停過關
發佈時間：21:45 2026-02-22 HKT
MC（張天賦）、陳蕾、Dear Jane及網球員黃澤林（Coleman Wong）在新一年攜手，代言快餐品牌，為耳熟能詳的廣告曲旋律注入新鮮感，並分享心目中的精采時刻。
Dear Jane食雞搵靈感
當中MC代表「playin'」態度，他與小狗一同拍攝廣告，搞笑指愛犬都叫「豬柳蛋」，他一邊食漢堡包，一邊同狗仔玩，形容是夢寐以求的playin' moment。另外，再次參與品牌廣告拍攝的陳蕾、Dear Jane，分別代表「gamin'」及「jammin'」態度，陳蕾說：「眾所周知我非常熱愛打機，除了有助放鬆減壓之外，仲可以幫我獲得更多創作及表演靈感！」Dear Jane則說︰「當我們欠缺靈感時，最愛食麥炸雞唞唞叉電！」
黃澤林訴說生活態度
Dear Jane十分認同陳蕾所言，續稱︰「我們4個人都十分享受每次創作、Jam歌時刻，希望樂迷可以從我們的作品中得到力量、共鳴。」此外，著名網球員黃澤林活現「smashin'」態度：「今次與大家分享我的網球練習與生活，感覺十分特別，希望大家於新一年大家繼續支持我！」
