黃榕外貌有變否認做醫美療程 開心被網民指跟阿儀越來越似 黃夏蕙等收遺產開老人院

亞洲電視今日（22日）在深水埗舉行《YouTube頻道節目巡禮》，邀請了黃夏蕙、黃榕及魏秋樺等到場支持。

黃榕計劃白色情人節出歌

黃榕外貌跟過往有點不同，被問到是否接受過醫美療程？她即時否認，並堅稱自己百分百天然，不過近年常在內地工作，與阿儀（薛影儀）一起拍攝「探店」短片後，有很多網民也指二人樣貌很相似，問到阿儀是否感到很開心？她說：「我感到很開心才對，因為由最初只受邀拍片，現在獲邀拍片同時有酬勞，既可大吃大喝又可以享受按摩等玩樂。」她透露與朋友合作自資推出一首講述爭男生的情歌，打算情人節推出，可惜來不及，現改為白色情人節推出，問她是否與阿儀合唱？黃榕稱，本想跟阿儀合唱推出新歌，可惜阿儀不喜歡唱歌，只愛做探店的工作。

黃榕對男生冇信心

問到現在有沒有男生追求？黃榕表示自從上次分手後便對男人沒有信心，所以單身至今。經常返內地工作定有很多小鮮肉追求？她笑稱，那些只是工作不會傷心，自己不想拍拖亦沒有追求者，問到會否關乎身形健碩導致沒有男生夠膽追求？她覺得與健碩與否無關，應該是自己沒有桃花運。此外，黃榕支持亞視網上頻道同時，也希望日後該頻道多多邀請她參與節目及主持工作，受訪後黃榕主動跟亞洲電視首席總監黃展億閒聊及合照。

黃夏蕙新年冇時間拜年

黃夏蕙表示早前在黃大仙上頭炷香，雖然等了多個小時，但一點也不辛苦，當日以觀音扮相出現說希望苦候12年的遺產盡快到手，現在已完成手續只等待律師代她領取所有遺產，她表示自己已95歲，上天給予她這麼長命，現在案情大白，擁有那麼多錢也沒用，所以首要是開設老人院，另外也可以投資在亞視之上。永不言休的她表示，農曆新年期間因為太忙連兒子也沒時間見面，也沒有跟親友拜年，出席完活動便要趕往內地出席一個大型派對。黃夏蕙開心表示，將於4月25日在黃大仙舉行一個開心派對，屆時設宴50席廣邀好友一起開心玩一晚。