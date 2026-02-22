張曦雯扮兔女郎啜爆馬貫東 陳瀅晒豐滿上圍谷收視 羅毓儀拍大膽戲未向男友「備案」

張曦雯、陳瀅、羅毓儀與馬貫東等到鑽石山宣傳劇集《臥底嬌娃》，三位女主角穿上紅色衫性感現身，並擺出女團pose。問對收視可有信心？陳瀅指興奮多於緊張，初時有擔心觀眾去晒旅行，對收視影響，當得知有不少劇迷支持即信心大增。

羅毓儀首次擔任主演

張曦雯表示該劇於兩年前拍攝，當時有很多人認為題材有趣，現在終與觀眾見面。羅毓儀則指首次擔任主演，意義非凡。她們稱已約齊台前幕後明晚食飯睇首播。三人在劇中不斷「換裝」，問到可會穿當中的「戰衣」例如兔女郎服飾宣傳？陳瀅笑言可以，又誇下海口稱收視有22點會上台唱歌，有25點就上台跳舞；羅毓儀指30點、40點收視會為陳瀅、張曦雯製作比堅尼「戰衣」，陳瀅笑言越聽越有信心，希望留住女團熱潮，「希望可以女團身份上台慶表演！哈哈。」張曦雯聞言即稱怕怕。

陳瀅唔認「性感擔當」

劇中陳瀅有展現豐滿上圍鏡頭，她指是由導演以手機拍攝，呈現偷拍效果，該場戲拍得舒服、順利，同時否認是身材Fit爆的「性感擔當」。張曦雯與馬貫東有嘴咀戲，又要騎坐在黃子恒身上，她指坐在黃子恒身上時會害羞，「同馬貫東合作就有一種兄弟感。」並說其兔女郎打扮最性感。而羅毓儀也有感情戲，不想男友林俊其睇？她笑言「不怕」，惟未來拍親熱戲前，有共識要先通知對方，笑言︰「我批準他拍親熱戲，因為我想睇！」