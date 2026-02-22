《美女廚房》咪神轉做瑜伽導師遭索償8萬：我好似遇到碰瓷黨  學生受傷出律師信  怒斥黐X線？

有「元祖級𡃁模」、「浸大E神」之稱的楊焉（Carol，前名楊梓瑤），曾參加TVB節目《美女廚房》（第二輯）環節「美少女廚神」而正式加入娛樂圈。她近年可謂流年不利。繼2024年底因挑戰引體上升失手、頭部直撞水吧險死還生後，近日其開設的瑜伽Studio又發生意外，被一名學生入稟索償，令她不禁在網上大吐苦水，直斥事件「黐線」，並懷疑自己遇上了「碰瓷黨」。

楊焉學生Studio內意外受傷

現年37歲的楊焉，曾是風靡一時的性感女神，與周秀娜同期出道，近年成功轉型為瑜伽導師，並開設了自己的Studio。然而，近日她卻捲入一宗法律糾紛。楊焉在社交平台發文詳述，事件發生在去年10月底，當時她並不在香港。回港後，她發現Studio洗手間內的掛衫架及廁紙架無故損壞。

楊焉被索償8萬

一星期後，一位租場老師向她交代，指一名學生在洗手間內發生意外。該學生聲稱將手袋掛在掛衫架上，但掛架不勝負荷斷裂，導致手袋掉下並擊中其頭部。事後，該名學生的律師女友即時介入，並向楊焉寄出律師信。根據信件內容，對方因頭部受傷感到頭痛和噁心，要求賠償「痛苦、苦難和失去生活樂趣」50,000港元，加上醫藥費、交通費等開支，最終要求以80,000港元作「全面和最終和解」。

楊焉憤怒發文：黐X線

對於這次事件，楊焉感到極度憤怒和無奈。她發文強烈反擊表示：「我好似遇到碰瓷黨」，更直斥「Chi X sin（黐X線）」，並提出多點質疑。她強調，Studio內明明設有約20個儲物櫃，亦有足夠空間，但該學生卻選擇將沉重的袋掛在早已貼有「不能承重、不能掛袋」警告標語的掛勾上。此外，Studio的告示板和免責聲明亦已寫明「自己要照顧自己安全」。

楊焉質疑遇「碰瓷黨」

楊焉怒斥：「牛高馬大標語告示唔睇，俾自己掛上去個袋揼中自己個頭、整爛人哋啲嘢，反過嚟告返我地！」她更懷疑自己遇上了俗稱「碰瓷黨」的詐騙團夥，並向網民求助：「請問大家有冇呢個經歷？點樣部署？係咪嗰啲夾埋同一個醫生律師係咁claim嗰啲無賴？」

楊焉曾歷險死意外

事實上，楊焉近年確實「黑氣纏身」。2024年底，她在飯局上酒後貪玩，挑戰做引體上升時失手，頭部猛烈撞擊水吧，導致重創入院，需接受手術治療。當時她坦言幸得丈夫悉心照料，才能渡過難關。楊焉自2014年淡出娛樂圈後，於2021年榮升人母。雖然她對另一半背景保持低調，但去年其好友方皓玟及陳如楓等均在網上分享了出席她婚禮的照片，相中楊焉穿上婚紗，一臉幸福，看似家庭事業兩得意，豈料卻接連遭遇不幸事件。

