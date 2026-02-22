古天樂搞新年粉絲聚會大開金口 唱《今期流行》重現經典舞姿 被追問紅館開騷 : 諗下啦！

古天樂（古仔）雖然近期忙於做電影《尋秦記》宣傳，不過一向愛錫粉絲的他，也不忘在農曆年間與支持他的粉絲見面，昨晚（21日）他於尖沙咀舉行「Koo's New Year Party 2026」，除了粉絲外，古媽媽、葉子楣、羅蘭、吳麗珠、馮素波、佘詩曼媽媽等亦有出席。

馮素波送利是賀古仔

古仔與媽媽上台為醒獅點睛，期間有粉絲大叫「老公」，他聽到後就笑指：「佢話我好高。」至於波姐馮素波亦上台唱了兩句《天命最高》之餘，又派利是畀古天樂，表示雖然利是好細，但要祝賀他將電影事業發展到最高，她又多謝古媽媽那麼愛錫她們。

古天樂親自跟每個人握手

古仔在聚會上除了與粉絲傾偈外，一向「守口如瓶」的他亦應要求大開金口獻唱多首經典歌曲，包括《天命最高》、《男朋友》、《今期流行》及《像我這一種男人》，似開演唱會多過聚會。古仔唱《像我這一種男人》和《天命最高》時，古仔落台握手，搞到大家陷入瘋狂狀態，唱《男朋友》時又帶女粉絲上台一起合唱，在唱到大家最期待的《今期流行》，唔記得歌詞的古仔即刻找人攞歌詞睇，不過他就唱到擰頭，非常搞笑，而進入狀態後，坐在台邊的他即起身，更叫人上台跳舞，又同女粉絲一起做經典的「拜神」動作，之後越來越多粉絲衝上台，而他又有求必應與大家擊掌和握手，令全場勁High！古仔除了祝大家新年快樂外，又冧粉絲表示好開心跟大家見面，自己亦親手跟每個人握手，認為這樣比錢更緊要，亦會記得大家。不過當被粉絲問到他今年是否會出新歌和開紅館騷後，他就笑言：「諗下啦！」