黎姿富豪舊愛讓6歲兒燃點煙花  連珠炮發急衝媽媽險釀意外  父子合放「火箭炮」30秒險象環生

下月即將迎來76歲生日的黎姿舊愛、香港「漫畫教父」黃玉郎，近年與比他年輕37歲的太太Cass育有一名6歲兒子，家庭生活美滿。為增添農曆新年氣氛，黃玉郎近日與家人一同大放煙花，並由太太Cass拍片記錄，但過程卻是驚險萬分，稍有不慎便可能樂極生悲。

黃玉郎兒子點煙花直衝媽媽

從Cass上載到社交媒體的影片中可見，黃玉郎當時正指導6歲的兒子，讓他親手點燃一款放置在地上的蝴蝶型煙花。Cass在影片附上的文字中透露，老公當時叫她不用退後，繼續手持手機為他們父子拍片。

相關閱讀：75歲黎姿舊愛凌晨護愛妻急求醫 老婆顏值驚人面容痛苦惹人憐 丈夫一舉動證有心有力

黃玉郎太太幸被拉開逃過一劫

沒想到煙花被點燃後，並未如預期般向上升起，反而在地面高速旋轉後，失控地朝著正在拍攝的Cass直線飛去。從畫面中能清楚看到火光直衝鏡頭，Cass也嚇得驚呼。她事後心有餘悸地表示，幸好身旁的伙記反應迅速，在千鈞一發之際把她拉開，才僥倖沒有被射中，否則後果不堪設想。

黃玉郎和6歲兒勁射「火箭炮」

除了這驚險的一幕，在另一段影片中，黃玉郎與兒子及其他人並排而站，一同手持俗稱「火箭炮」的巨型煙花筒，向著夜空瘋狂掃射。片中可見，多支「火箭炮」同時噴射出璀璨的煙花，持續時間長達30秒，並發出隆隆巨響，場面相當震撼。

黃玉郎兒子「沙煲咁大個膽」

雖然煙花火光四射、巨響不斷，但和黃玉郎一起發射「火箭炮」的6歲兒子卻面無懼色，顯得十分大膽，讓Cass也表示兒子「沙煲咁大個膽」。不過，一系列的影片也引來部分網民關注，認為讓年僅6歲的孩童親手點燃及手持大型煙花，此舉實在太過危險，隨時可能發生意外。

相關閱讀：黎姿75歲前男友近照曝光氣息好 紅顏知己眾多「父女戀」修成正果六年前再婚誕仔