鍾柔美A0大話被踢爆後「解凍」首現身 求原諒為減壓喪食致肥 認與緋聞男友劉展霆關係有變

鍾柔美（Yumi）在去年年尾流出與緋聞對象劉展霆的親密相片而起風波，再被網民連環爆黑歷史，「A0」形象破滅。風波後潛水個多月，Yumi才受訪直認講大話「試水溫」，但2月中其主演劇集《臥底嬌娃》首度在銅鑼灣街頭宣傳，她未被安排現身被指遭到「雪藏」。今日（22日）Yumi首度現身宣傳活動，「米粉」聞風而至，約有20人獲安排入場支持Yumi，另有數十人在場外舉牌為她應援，當Yumi到場時，現場粉絲為她尖叫打氣。

鍾柔美顯胖

Yumi在風波後首度露面，經過新年明顯胖了不少，在台前雖然站前排，但未獲安排太多發言。Yumi得到粉絲到場打氣，她亦相當識做，主動派禮物給粉絲，又大方合照及簽名，亦有收粉絲利是。Yumi表示十分開心見粉絲，並得到大家鼓勵。她指上次與粉絲見面是在生日派對上，已有一個月時間，而上周也有工作為宴會表演。問到心情是否平伏？她形容好了許多，之前面對壓力有不開心。問仍有因為此事而喊？她指︰「有少少，因為不開心。」惟要向前行，平常心面對。對於被指「大話蓋大話」而引起風波，Yumi稱早已向外界道歉，形容所經歷之事件，當年自己未入行，而不懂表達，「現在會問公司，有公司教。希望大家原諒我這位小妹妹！」問到是否心廣體胖？Yumi表示：「抑鬱會肥，因為思考了許多事，又加上臨近新年。（抑鬱成病？）不是，情緒OK，不是抑鬱症，有不開心，所以吃東西減壓，都有跳舞減壓。」

鍾柔美被指講太話而傷心

問到照片風波後，最感到不開心的事？Yumi明言被指講太話而感到不開心，問是否因為照片流出而感到遭出賣？她指各方面都有不開心，「沒想到事件會被放大來，希望大家畀我空間，之後可以順順利利。」對於流出不少相片，她解釋只拍一次拖，網民卻「不收貨」，她再強調只拍過一次拖；並稱無想過被誰人出賣，感恩仍有工作，可以現身《臥底嬌娃》宣傳活動。問到公司可有指引？Yumi直言：「公司沒有給我壓力我，我有同樂小姐（樂易玲）傾偈，她沒有畀我壓力。我想搞清楚優先次序，工作、學業和感情。」至於被指遭「雪藏」，問樂小姐可有討論到工作安排？她指之前忙學業，接下來會推出新歌，「經已錄好，公司沒有提到工作方式有調整，都會參與劇集宣傳。」

鍾柔美避談家人

至於被轟將責任放在家庭背景上，問可有與母親談論？Yumi避談指：「屋企人永遠連在一起，我自己不開心，也不想影響家人。我知屋企人好錫我，知道我鍾意唱歌、跳舞，讓我去追夢，屋企人的心永遠連住。」至於與緋聞對象劉展霆的關係，Yumi形容「有少少轉變」，「希望外界在感情上畀我空間。」兩人是否因此而疏離？她指有互相關心。Yumi再次重申，沒有想過事件發展至此。問將來拍拖可會承認？她表示︰「會向前看，順其自然。」至於好姊妹們姚焯菲等可有關心？她指大家都忙，未有時間見，「大家都在享受新年，我收到好多朋友的關心。」

「米粉」不離不棄

另外，Yumi粉絲Caca、YY到商場活動為她舉牌應援，二人表示由《聲夢傳奇》播出後開始支持Yumi，喜歡她的跳唱表演，會繼續支持。問到風波可有影響？他們指「沒有」，最重要是畀機會和原諒她，歌迷會會繼續支持Yumi。Caca表示明白事件發生時，Yumi當時年紀少，「會做不好的決定。」而風波後Yumi亦有在歌迷會發言安撫粉絲。至於有何說話給Yumi？兩人希望Yumi可以堅強。