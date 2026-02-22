Lolly Talk簽約新公司仍未有聲氣 重申不拆夥成員各自搵食 阿妹Tania或組團

女團Lolly Talk去年約滿公司經理人合約後，至今去向未明，成員近來各自發展搵出路，今日（22日）Lolly Talk繼去年萬聖節後，再次齊人為跑步活動擔任表演嘉賓，唱3首歌曲，吸引過百粉絲到場支持。她們受訪時被問到今日是否最後一次團體活動？眾人表示「不是」，並歡迎廣告商找她們合作，同時笑稱許久無見粉絲。Lolly Talk指經理人合約經已完結，各人也有發展計劃，Sinnie（吳倩怡）表示8人仍會互相支持對方，並稱阿妹（黃敏蕎）4月會演出音樂劇。

Lolly Talk再合體睇緣份

問到有無個別成員與新公司簽約？她們稱仍未有消息，有待公佈，並指出以往除了團體工作之後，成員也各自接Job，向外界展示Lolly Talk的不同面向。她們坦言今日活動之後，未有團體工作的安排，合體工作要看緣份，新歌都要等一等。再追問新公司方面，阿妹稱有不同公司接洽Lolly Talk，認為8人想法一致最重要。問到簽約的最大困難，是否公司要同時與8人簽約？阿妹說：「不是，都有其他考慮，要夾到8個人的想法是需要時間的。Lolly Talk不會拆夥，永遠都是8個人。我們之前推出的11首歌，是一次完滿旅程，我們都不希望就這樣結束。」

組限定170cm女團

另外，阿妹、Tania（陳紀澄）早前聯同女團VIVA成員Carina（李晞彤）和《造星IV》60強止步的坂部佩莎合體拍片，大騷長腿跳舞，被網民大推是「170女團」，阿妹形容眾人透過選秀節目認識，節目結束各有經歷，指4人是高妹，平均身高170cm，故提議拍片向韓團致敬。問英皇可有聯繫阿妹、Tania組成170女團？阿妹說有Lolly Talk 7位好姊妹陪伴先有得債，「如果是期間限定女團也是好提議！」

Lolly Talk重申不會拆夥

提到新一年願望，除了新公司簽約問題之外，是否希望少一點是非？阿妹卻笑說有是非是好事，能引起外籍討論和注意，皆因Lolly Talk一年無出歌，她們不願就此停步，「這一年是重整時刻，檢視有甚麼想做的，我們一定會再見大家，感謝大家仍記得Lolly Talk。」