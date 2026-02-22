Manon＠KATSEYE彈出彈入否認健康亮紅燈 官方昨稱退團專心養病

韓團HYBE娛樂旗下的全球女團KATSEYE昨日宣布23歲瑞士籍成員Manon健康亮紅燈，暫停團體活動，專心養病，KATSEYE在收費粉絲平台公布：「經過討論後，Manon決定為了專注恢復健康，將暫時停止參與組合活動。」女團將以5名成員姿態繼續活動，這也是Manon繼前年11月後，再度因健康問題暫停行程。

Manon同公司唔夾口供

不過，今日Manon卻否認生病，她發文表示：「我希望你們聽我說，我很健康、很好，並努力照顧自己。謝謝大家的關心！有時候事情的發展並非我們完全掌控，但我相信一切都會好起來的。謝謝你們的支持，我永遠愛你們，急不及待地想再跟你們見面。」而成員Daniela父親被發現在一段關於KATSEYE的影片留言，「就算是否有或沒有一個成員，表演必須繼續。KATSEYE大於一個女孩。」其言論即惹來網民熱議，網民質疑Manon停工明顯另有內情，亦有網民叫Daniela爸爸刪除留言，稱支持Manon，以及支持KATSEYE以6人活動。

KATSEYE 4月參加Coachella

KATSEYE於2024年8月出道，即紅爆美國，並獲今屆格林美獎「最佳新人」及「最佳流行合唱／團體演出」提名，歌曲《Gnarly》MV更在網路突破破億次觀看。她們將於4月，為美國大型音樂節Coachella演出。