102歲梅媽向網民拜年中氣十足 近年再被入稟申請破產 懶理兒子風流事母子關係徹底決裂

已故樂壇天后梅艷芳的母親覃美金（梅媽）轉眼已屆102歲高齡，自從百歲壽宴後，她已久未公開露面。日前，「梅艷芳國際歌迷會」在IG分享了一段梅媽的賀年祝福影片，讓網民得悉她的近況。

梅媽向網民拜年中氣十足

影片中，梅媽身穿一件充滿喜慶氣氛的紅色中式棉襖，滿頭銀髮，安坐家中。雖然年事已高，但她看起來精神相當飽滿，氣色紅潤。她手持數封利是，面對鏡頭中氣十足地向大家拜年：「恭喜發財！」

梅媽屢陷財困風波

梅媽這次罕有地露面，也讓外界再度關注梅媽的近況。近年她生活並不平靜，更曾再度被入稟申請破產。據悉，梅媽在2016年結束破產令後，翌年因欠下約13萬元的法律費用，再遭申請破產。不過，在2024年10月，因梅媽已還清相關款項，律政司向法庭提出的破產呈請最終獲准撤銷，讓她的經濟風波暫告一段落。

梅媽與兒子梅啟明關係破裂

與此同時，她與長子梅啟明的關係更跌至冰點。去年梅啟明宣布與泰籍女友再婚，梅媽不但沒有現身，據報更因不滿兒子行為而與他徹底反面。梅啟明去年參加電視台演員招募時，曾向媒體透露自己與母親失聯，並聲稱梅媽「被人控制」，目的是希望透過傳媒尋母，更指母親生活費已增至25萬元，但種種說法都未獲梅媽方證實，母子關係顯然已經破裂。

在經歷家事紛擾及經濟困難後，如今見到梅媽在影片中精神尚佳，也讓關心她的梅艷芳歌迷稍感安慰。梅艷芳粉絲們都紛紛留言，祝福梅媽身體健康，能真正安享晚年。

