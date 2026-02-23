夜王｜周芷慧難忘黃子華「訓話」 馮靖茵有「翻版林明禎」之稱 趙君瑜紙醉金迷中學習｜名人雜誌

周芷慧（阿杰）、馮靖茵（Baby梓）、趙君瑜（Angelina）在拍攝賀歲電影《夜王》前互不相識，她們扮演東日夜總會「歡哥」黃子華麾下舞小姐「EJ Girls」JJ、Horlick、Tina。Baby梓IG坐擁25萬追蹤者，Angelina IG追蹤人數15萬、阿杰IG追蹤人數5萬，她們初踏電影圈，由零開始學習，滿是好奇與挑戰，也因為一件事令她們成為好姊妹無所不談。撰文︰華朗、攝影︰林賓尼

《破·地獄》阿杰與黃子華有緣

Baby梓、Angelina是第一次拍戲，現年31歲的周芷慧（阿杰）經驗則較豐富，她之所以叫阿杰，就是因為首拍《破·地獄》時，演「喪禮經紀人」黃子華的助手杰仔，有幾場對手戲，故「留名」紀念，她表示︰「隔了一段時間，我以為大前輩經已忘記了我，怎料有次《夜王》演員互相介紹時，子華神竟然嗌得出我個名『杰仔』！」3位女孩演「EJ Girls」，首要保持身材窕淑。阿杰接下角色後便開始節食，看《金雞》等相關電影參考。而與黃子華對戲時，阿杰形容看到了熟悉前輩的身影，反令演出過程輕鬆，她表示︰「子華神令人尊敬，沒有架子，提攜後輩。會主動跟年輕演員傾偈，了解她們，例如問為何入娛樂圈？有何拍攝經歷？又或者演藝路上遇到乜嘢困難。」

現年31歲的阿杰（中）拍戲經驗較Angelina（左）、Baby梓（右）豐富。

《破·地獄》是阿杰首次拍攝的電影，演「喪禮經紀人」黃子華的助手杰仔。

左起阿杰、Baby梓、Angelina在《夜王》扮演東日夜總會「EJ Girls」JJ、Horlick、Tina。

阿杰是樂隊Cooper主唱

阿杰在2018年參加ViuTV真人騷選秀《Good Night Show 廣告女皇》，2021年參加《全民造星IV》，2023年加入鄭中基旗下機動娛樂，近期做過AK（江𤒹生）@MIRROR《心死了幾百次》MV女主角。有趣的是，阿杰作為樂隊Cooper（@cooper.hk）的主唱，在一次戶外演出時，適逢黃子華探望同團樂隊成員（同是LMF結他手）Jimmy（麥文威）並合照，原來黃子華早已看過阿杰的演出。

阿杰祝讀者萬事如意。

近排Baby梓、Angelina、阿杰隨《夜王》團隊四出宣傳。

Baby梓從片場了解夜總會文化

3位女孩都不了解夜總會文化，一頭短髮的Baby梓，現年24歲，吃喝玩樂瓣瓣精，她參加HOY TV《Summer Girls 2022》泳裝選美時就被網民追棒為「翻版林明禎」。Baby梓憶述拍攝《夜王》點滴，「開第一次會時，看見十多個女生坐滿一房間，我『嘩』咗出聲，好震撼！個個都好靚女！」之後再去到搭建的夜總會場景，「我再次『嘩』一聲！布置十分華麗，原來那年代香港經濟繁華一面和社交氛圍就是這樣紙醉金迷！」

Angelina搵唔到衫去試鏡

25歲的Angelina參選「試當真」主辦的《校花校草2022》而為人知，之後拍ViuTV劇《社畜再培訓先導計劃》演「珠珠」，殺手鐧是41吋逆天長腿！她說︰「我外表文靜、斯文，收到《夜王》casting通知時，真的嚇了一跳！成個衣櫃都沒有一件衫適合去試鏡的。」她專登去旺角搵夜總會小姐裙，「仲破天荒第一次染MK嘅髮色！」

25歲的Angelina參選「試當真」主辦的《校花校草2022》而為人知。

Angelina殺手鐧是41吋逆天長腿！

Angelina笑說搵唔到衫去試鏡。

EJ Girls穿貼身晚裝大挑戰

Angelina從母親口中聽來一些紙醉金迷的往事，「她說以前和爸爸去中環玩，看到那些女生真的非常漂亮，場地裝潢豪華。」對於其角色Tina，她形容︰「原本沒想到造型會這麼性感，仲以為只是短裙背心，貼身晚裝真的充滿挑戰，步姿、手勢都要練！」並補充︰「拍攝期間我仲教子華神猜枚，這些機會在事前怎可能猜想得到？」

Angelina形容穿「EJ Girls」服裝是巨大挑戰，步姿、手勢都要練。

Angelina對於教黃子華猜枚甚為難忘。

Angelina（前排右三）、Baby梓（前排右二）拍攝《夜王》而成為好朋友。

永不錄用

《夜王》劇組十分照顧「EJ Girls」，會事先和男性臨時演員溝通，重申不能做出越界事情，Angelina在拍攝時，遇到一名臨時演員以說笑口吻稱，欲觸碰其胸前飾物，「我即時感到不舒服！」她事後與Baby梓、阿杰傾談，「大家都覺得不妥，也有向副導演反映。」劇組立刻要求那臨時演員離開，永不錄用。

Baby梓衣著大膽，呼之欲出。

阿杰、Angelina、Baby梓飾演「EJ Girls」的成員，十分開心與黃子華、鄭秀文等前輩合作。

叉燒情誼

拍攝現場沒有冷氣，不能上網，變相多了時間聊天，令3人友誼突飛猛進，無所不談。Angelina︰「我們好多時開始都是開凌晨三點、四點，早上八點鐘放工。一放飯就會幫對方拿飯盒，燒味飯最搶手！」Baby梓笑言︰「那時候誰分我叉燒，我都當她是好朋友！」

左起阿杰、Baby梓、Angelina無所不談。

3位女孩各具美態。

難忘與前輩同場做戲

阿杰難忘子黃華教訓「EJ Girls」一場戲，「那場戲令我們從懶散變得積極。」Angelina︰「拍完《夜王》令我有所啟發，無論環境怎樣惡劣，都不要輕言放棄，要樂觀面對。」Baby梓最深刻的是與黃子華、鄭秀文同場那一幕，「在舞廳中間成班人跳舞，雖然又熱又辛苦，感覺就像一個大家庭，大家一起瘋，有著共同目標！」

阿杰說︰「現階段我覺得自己像一塊海綿，不停吸收。」

Angelina想拍笑片，「我平時不太搞笑，想試吓引人笑。」

想演變態角色及拍笑片

對於未來演藝路，Baby梓想拍懸疑片，「我想演心理變態！或是清純學生妹，拿刀殺人那種反差角色。」Angelina想拍笑片，「我平時不太搞笑，想試吓引人笑。」阿杰則說︰「現階段我覺得自己像一塊海綿，不停吸收。」

3名電影新丁望增加曝光率。

Baby梓想拍懸疑片。

Baby梓︰「我想演清純學生妹，拿刀殺人那種反差角色！」