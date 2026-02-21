Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

金多寶｜翁子光率主創團隊謝票未受排片風波影響心情 Edan被讚表現淡定有進步 半百「爵屎」撐場未有影響觀眾

更新時間：23:15 2026-02-21 HKT
發佈時間：23:15 2026-02-21 HKT

今日呂爵安(Edan)聯同金燕玲、翁子光出席十幾場《金多寶》謝票場，《星島頭條》傍晚直擊九龍塘又一城戲院5點15分場次謝票，雖然主創團隊近日發生連番風波，但亦無損謝票心情。

Edan問前夫有無喊

戲院入口約有半百「爵屎」守候Edan，而戲院內亦未見有粉絲在戲院內造成滋擾，期間有幾個人在完場前十幾分鐘才入場坐低，但沒太大影響。完場後，Edan與翁子光、金燕鈴、鄧月平入場謝票，詢問觀眾意見，有女爵屎坦言有哭，Edan笑問她身旁男士：「前夫呢？」男士也坦言有偷偷哭。

金燕玲被觀眾大讚演得好

Edan談到雪糕車和全片最後一場戲是最難演，金燕玲大讚他大有進步，在結局用最簡單方式去演，指演員不一定要哭出來才感動人。翁子光也讚Edan比《闔家辣》表現更放鬆和淡定。有觀眾更表示已看第三次，大讚金燕玲演得好。雖然今晚六合彩高達2億金多寶，今場謝票場卻未如之前有抽六合彩票環節，眾演員匆匆趕往下場謝票。離場時，戲院內眾粉絲大叫Edan，想叫停他影合照，但他匆匆走，僅一、兩人成功合照。

